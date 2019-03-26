Кабель правительственной связи похитили из коллектора вблизи Кремля

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Ракурс

В центре Москвы из технологического коллектора вблизи Кремля украли фрагмент кабеля правительственной связи.

Кражу обнаружили 25 марта, сообщает РБК со ссылкой на источник в управлении МВД Москвы, а также на собеседника в территориальном отделе полиции.

В центре российской столицы проводят капремонт и заявление об исчезновении нескольких метров кабеля написал один из рабочих. По его словам, фрагмент кабеля украли в коллекторе на Васильевском спуске рядом с Большим Москворецким мостом — это в нескольких десятках метров от Кремля.

Полиция опросила строителей и пересмотрела камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что видеонаблюдение в месте кражи отсутствует.

Канал правительственной связи используется для нужд органов государственной власти и обеспечивает конфиденциальность передаваемой информации. В России за его работу отвечает Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ.

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