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Ракурс
Кабель правительственной связи похитили из коллектора вблизи Кремля

Из-под носа Путина: кабель правительственной связи похитили из коллектора вблизи Кремля

26 мар 2019, 14:24
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В центре Москвы из технологического коллектора вблизи Кремля украли фрагмент кабеля правительственной связи.

Кражу обнаружили 25 марта, сообщает РБК со ссылкой на источник в управлении МВД Москвы, а также на собеседника в территориальном отделе полиции.

В центре российской столицы проводят капремонт и заявление об исчезновении нескольких метров кабеля написал один из рабочих. По его словам, фрагмент кабеля украли в коллекторе на Васильевском спуске рядом с Большим Москворецким мостом — это в нескольких десятках метров от Кремля.

Полиция опросила строителей и пересмотрела камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что видеонаблюдение в месте кражи отсутствует.

Канал правительственной связи используется для нужд органов государственной власти и обеспечивает конфиденциальность передаваемой информации. В России за его работу отвечает Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ.

«Ракурс» осенью 2018 года сообщал, что в Оренбурге задержали мужчину, который проник в офис частной фирмы, чтобы ограбить его, и заснул. В одном из кабинетов нашли человека, мирно спавшего в кожаном кресле директора. У него обнаружили набор отверток, кусачки, молоток, клещи, связку ключей и пакет с деньгами.


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