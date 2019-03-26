Наслідки ДТП в Польщі, фото: RMF FM

https://racurs.ua/ua/n119893-amerykanski-viyskovi-avtomobili-potrapyly-v-dtp-u-polschi-foto.html

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У Малопольському воєводстві Польщі на автотрасі зіткнулися три військові автомобілі, що належать армії США.

Внаслідок інциденту легко травмувалися двоє військовослужбовців. Їх автомобілем швидкої допомоги доставили до лікарні на обстеження. Про це повідомляє радіостанція RMF FM.

Зазначається, що постраждалі автомобілі рухалися в складі автоколони в Угорщину. Загалом в колоні були чотири транспортні засоби.

Зіткнення сталося на автошляху Бжесько — Новий Сонч поблизу населеного пункту Ґнойник.

За інформацією польських ЗМІ, в момент зіткнення погодні умови були хорошими, а проїжджа частина — сухою. Проте один із автомобілів врізався в задню частину іншого.

Зазначається, що наразі військові автомобілі стоять на узбіччі й не заважають рухові транспорту.

Представники військової поліції встановлюють обставини інциденту.

Нагадаємо, вчора ввечері в російському місті Тула бойова машина десанту (БМД) зіткнулася з позашляховиком Land Rover. Внаслідок цього інциденту постраждалих немає. За словами очевидців ДТП, водій БМД, ймовірно, не помітив Land Rover.