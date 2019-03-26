Космічний шторм: оприлюднено фото видовищного явища на Нептуні. Фото: Мир космоса

https://racurs.ua/ua/n119892-kosmichnyy-shtorm-opryludneno-foto-vydovyschnogo-yavyscha-na-neptuni.html

Ракурс

Масштабний шторм зароджується у північній півкулі Нептуна. Територія, на якій вирує шторм, простяглася на 13 тис. км.

Фото масштабного шторму вдалося зробити космічному телескопу Hubble, повідомляється на сайті Hubble.

Незважаючи на свої масштаби, на фотографії шторм має вигляд невеликої чорної плями. Зазначається, ураган на планеті Нептун почав зароджуватися ще у вересні 2018 року, проте його фото вдалося зробити тільки зараз після переустановлення системного забезпечення у телескопі.

Вчені також змогли вивчити особливості штормів на Нептуні. Урагани на цій планеті тривають близько двох років, і повторюються кожні чотири-шість років. Над штормом, що формується, збираються хмари, які складаються кристалів метанового льоду. Це допомагає дослідникам визначити, де саме почнеться шторм ще до того, як він стане помітний для телескопів.

Нагадаємо, раніше вчені виявили зірку, яка летить зі швидкістю 4 млн км/год. Таку швидкість небесне тіло змогло розвинути завдяки вибуху, на його поверхні.