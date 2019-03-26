Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Космический шторм: обнародованы фото зрелищного явления на Нептуне. Фото: Мир космоса

Космический шторм: обнародованы фото зрелищного явления на Нептуне

26 мар 2019, 14:13
999

Масштабный шторм зарождается в северном полушарии Нептуна. Территория, на которой бушует шторм, протянулась на 13 тыс. км.

Фото масштабного шторма удалось сделать космическому телескопу Hubble, сообщается на сайте NASA.

Несмотря на свои масштабы, на фотографии шторм выглядит как небольшое черное пятно. Отмечается, ураган на планете Нептун начал зарождаться еще в сентябре 2018 года, однако его фото удалось сделать только сейчас после переустановки системного обеспечения на телескопе.

Ученые также смогли изучить особенности штормов на Нептуне. Ураганы на этой планете длятся около двух лет, и повторяются каждые четыре-шесть лет. Над формирующимся штормом собираются облака, которые состоят кристаллов метанового льда. Это помогает исследователям определить, где именно начнется шторм еще до того, как он станет заметен для телескопов.

Фото шторма на Нептуне. Фото: nasa.gov

Напомним, ранее ученые обнаружили звезду, которая летит со скоростью 4 млн км/ч. Такую скорость небесное тело смогло развить благодаря взрыву, на его поверхности.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 26 марта: бойцов УПА признали участниками боевых действий, а в правительстве отчитались о росте пенсий

Сегодня в Украине вступил в силу закон, который признает представителей Украинской повстанческой армии участниками боевых действий. Кабинет министров 26 декабря отчитался о росте пенсий и завершении выплаты денежных субсидий

Новости Украины
17:52

Агрессия России: стало известно, где оккупанты удерживают крымского политзаключенного Владимира Балуха

Украинский политзаключенный Владимир Балух находится в СИЗО № 1 российского города Тверь. Вероятно, его отправят в исправительную колонию № 4 в городе Торжок Тверской области РФ

Новости мира
15:18