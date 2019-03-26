Космический шторм: обнародованы фото зрелищного явления на Нептуне. Фото: Мир космоса

https://racurs.ua/n119892-kosmicheskiy-shtorm-obnarodovany-foto-zrelischnogo-yavleniya-na-neptune.html

Ракурс

Масштабный шторм зарождается в северном полушарии Нептуна. Территория, на которой бушует шторм, протянулась на 13 тыс. км.

Фото масштабного шторма удалось сделать космическому телескопу Hubble, сообщается на сайте NASA.

Несмотря на свои масштабы, на фотографии шторм выглядит как небольшое черное пятно. Отмечается, ураган на планете Нептун начал зарождаться еще в сентябре 2018 года, однако его фото удалось сделать только сейчас после переустановки системного обеспечения на телескопе.

Ученые также смогли изучить особенности штормов на Нептуне. Ураганы на этой планете длятся около двух лет, и повторяются каждые четыре-шесть лет. Над формирующимся штормом собираются облака, которые состоят кристаллов метанового льда. Это помогает исследователям определить, где именно начнется шторм еще до того, как он станет заметен для телескопов.

Напомним, ранее ученые обнаружили звезду, которая летит со скоростью 4 млн км/ч. Такую скорость небесное тело смогло развить благодаря взрыву, на его поверхности.