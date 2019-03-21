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Ученые обнаружили звезду, которая летит со скоростью 4 млн км/ч. Фото: V-kosmose.com

Ученые обнаружили звезду, которая летит со скоростью 4 млн км/ч (ВИДЕО)

21 мар 2019, 22:16
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Звезду со скоростью 4 млн км в час открыли ученые NASA. Необычный космический объект был обнаружен с помощью телескопа «Гара-обсерватория Ферми».

Звезда имеет такую ​​скорость, вероятно, благодаря взрывам, которые постоянно происходят на ее поверхности. Ученые считают, что таким образом звезда может «отталкиваться» в космосе, сообщает Daily Star.

Во время передвижения в космосе звезда оставляет за собой световой след, который сейчас имеет длину 13 световых лет. Благодаря этому «хвосту» ученые смогли установить точку, с которой пульсар начал свое движение.

Также ученые дали название новому космическому объекту. Этот сверхбыстрый пульсар называется PSR J0002+6216. Сейчас американские ученые планируют исследовать нейронную звезду и выяснить, как ее взрывы помагают в разгоне до такой скорости.

Напомним, ранее космический аппарат зафиксировал на Марсе микротолчки.


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