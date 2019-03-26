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Ракурс
Последствия ДТП в Польше, фото: RMF FM

Американские военные автомобили попали в ДТП в Польше (ФОТО)

26 мар 2019, 14:23
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В Малопольском воеводстве Польши на автотрассе столкнулись три военных автомобиля, принадлежащих армии США.

В результате инцидента легко травмированы двое военнослужащих. Их автомобилем скорой помощи доставили в больницу на обследование. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Отмечается, что пострадавшие автомобили двигались в составе автоколонны в Венгрию. Всего в колонне были четыре транспортных средства.

Столкновение произошло на автодороге Бжеско — Новый Сонч вблизи населенного пункта Гнойник.

По информации польских СМИ, в момент столкновения погодные условия были хорошими, а проезжая часть — сухой. Однако один из автомобилей врезался в заднюю часть другого.

Отмечается, что в настоящее время военные автомобили стоят на обочине и не мешают движению транспорта.

Представители военной полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

Американские военные автомобили попали в ДТП в Польше, фото: Brzesko112.pl

Американские военные автомобили попали в ДТП в Польше, фото: Brzesko112.pl

Американские военные автомобили попали в ДТП в Польше, фото: Brzesko112.pl

Американские военные автомобили попали в ДТП в Польше, фото: RMF FM

Напомним, вчера вечером в российском городе Тула боевая машина десанта (БМД) столкнулась с внедорожником Land Rover. В результате инцидента пострадавших нет. По словам очевидцев ДТП, водитель БМД, вероятно, не заметил Land Rover.


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