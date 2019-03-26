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Ракурс
Боевика ДНР схватили на админгранице с Крымом. Фото: Главред

Боевика ДНР схватили на админгранице с Крымом (ВИДЕО)

26 мар 2019, 14:50
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Боевика ДНР, который в 2014 году воевал в составе террористического батальона так называемой Русской православной армии, задержали украинские правоохранители на админгранице с Крымом.

Боевик прибыл на контрольный пункт «Чонгар» и намеревался попасть из временно оккупированного Крыма на территорию Украины, сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Во время проверки его личности правоохранители установили, что гражданин Украины уроженец Кировоградщины в течение длительного времени проживал с семьей в России. По его словам, он в 2014 году возвращался в Украину через закрытый на то время пункт пропуска «Успенка». При пересечении границы его завербовали представители российских спецслужб.

После распределения его направили в батальон Русской православной армии, там получил позывной «Домовой». Он участвовал в боях с украинскими военными на территории так называемой ДНР.

Задержанного украинские правоохранители передали представителям Национальной полиции АР Крым.

Источник: Ракурс


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