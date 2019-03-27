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Право собственности на оккупированных территориях: РФ практикует национализацию урожая, принудительное выселение и конфискацию имущества

Право собственности на оккупированных территориях: РФ практикует национализацию урожая, принудительное выселение и конфискацию имущества

27 мар 2019, 16:08
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Право собственности граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, находится под угрозой. Об этом в своем докладе о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина отмечает украинский омбудсмен.

По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека, еще в ноябре 2017 года в оккупационной администрации России в Донецкой области был обнародован приказ о так называемой национализации урожая, выращенного на земельных участках, включенных в «государственный» и «коммунальные имущественные фонды» и самовольно «занятых» юридическими или физическими лицами.

«Частное жилье, оставленное без присмотра на период более трех месяцев, подлежит инвентаризации с возможной передачей во владение другим лицам», — говорится в докладе омбудсмена.

Право собственности на оккупированных территориях: РФ практикует национализацию урожая, принудительное выселение и конфискацию имущества

Аналогичная ситуация наблюдается и в оккупированной части Луганщины. Также Москва ввела ряд «инноваций» относительно права собственности в аннексированном Крыму. В частности, были приняты законы, которые позволяют осуществлять принудительное выселение и конфискацию частной собственности на полуострове.

«Этот „закон“ нарушает не только украинское законодательство, но и нормы международного права. Резолюция ООН, которая начала действовать с декабря 2017 года, призывает Россию прекратить нарушение и ограничение прав человека в Крыму», — напоминает омбудсмен.

Кроме этого, согласно сообщениям СМИ оккупантов, на Донбассе в течение мая-ноября 2018 года за нарушение так называемого «комендантского часа» были задержаны более 1,9 тыс. человек.

Ранее омбудсмен сообщала, что большинству церквей оккупированного Донбасса «шьют» диверсии и шпионаж в пользу Украины и США. Подобные действия оккупантов сопровождаются незаконными арестами, конфискацией церковной собственности, захватом религиозных объектов.

Источник: Ракурс


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