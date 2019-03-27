Право власності на окупованих територіях: РФ практикує націоналізацію врожаю, примусове виселення і конфіскацію майна

https://racurs.ua/ua/n119955-pravo-vlasnosti-na-okupovanyh-terytoriyah-rf-praktykuie-nacionalizaciu-vrojau-prymusove.html

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Право власності громадян України, які проживають на окупованих територіях Донбасу та Криму, перебуває під загрозою. Про це у своїй доповіді щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина зазначає український омбудсмен.

За інформацією уповноваженої Верховної Ради з прав людини, ще у листопаді 2017 року в окупаційної адміністрації Росії у Донецькій області було оприлюднено наказ про так звану націоналізацію врожаю, вирощеного за земельних ділянках, включених до «державного» та «комунальних майнових фондів» та самовільно «зайнятих» юридичними особами або фізичними особами.

«Приватне житло, залишене без нагляду понад три місяці, підлягає інвентаризації з можливою передачею у володіння іншим особам», — йдеться у доповіді омбудсмена.

Аналогічна ситуація спостерігається і в окупованій частині Луганщини. Також Москва запровадила низку «інновацій» щодо права власності в анексованому Криму. Зокрема, було ухвалено закони, які дозволяють здійснювати примусове виселення і конфіскацію приватної власності на півострові.

«Цей „закон“ порушує не лише українське законодавство, а й норми міжнародного права. Резолюція ООН, яка почала діяти з грудня 2017 року, закликає Росію припинити порушення та обмеження прав людини щодо мешканців Криму», — нагадує омбудсмен.

Окрім цього, згідно з повідомленнями ЗМІ окупантів, на Донбасі упродовж травня-листопада 2018 року за порушення так званої «комендантської години» було затримано понад 1,9 тис. осіб.

Раніше омбудсмен повідомляла, що більшості церков окупованого Донбасу «шиють» диверсії та шпигунство на користь України і США. Подібні дії окупантів супроводжуються незаконними арештами, конфіскацією церковної власності, захопленням релігійних споруд.