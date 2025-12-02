Дрони ГУР уразили російську ППО на окупованій частині Донеччини. Скріншот

https://racurs.ua/ua/n210624-gur-urazylo-rosiysku-ppo-na-okupovaniy-chastyni-donechchyny-video.html

Ракурс

Воєнна розвідка України уразила важливі елементи ворожої ППО на Донбасі.

У суботу, 29 листопада, безпілотники бійців Департаменту активних дій ГУР МОУ вкотре атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів російських окупантів на українському Донбасі. Про це Головне управління розвідки Міноборони України 2 грудня повідомило у Telegram.

Зазначається, що за одну ніч була уражена пускова установка 9А83 зі складу ЗРК «С-300В», яка перебувала на бойовому чергуванні. Також було влучання в одразу дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125

«Ніобій-СВ».

Такі удари істотно зменшують можливості московитів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України, — поінформували в ГУР.

Нагадаємо, в ніч на 28 листопада підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій завдали успішне ураження по району зберігання та пуску ударних БпЛА типу Shahed поблизу мису Чауди в окупованому Криму.