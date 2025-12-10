Армія РФ запустила по Україні 80 дронів, були влучання на семи локаціях. Фото:

Ракурс

Країна-агресор Росія завдала чергового дронового удару по Україні.

У ніч на 10 грудня ворог атакував 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із напрямків. Дрони злітали з російських Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово й Чауди в окупованому Криму. Близько півсотні були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ 10 грудня повідомили у Telegram.

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

Попередньо відомо про знешкодження 50 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півдні та сході країни. Однак 29 безпілотників влучили на семи локаціях.

Вночі росіяни атакували Корюківський район Чернігівщини. Як поінформували в ДСНС, унаслідок влучання БпЛА у цивільний об'єкт виникла пожежа. Попередньою відомо, що жертв та постраждалих немає.

А в Харківській області внаслідок російського удару БпЛА по навчальному закладу вирекла пожежа у селі Підсереднє Куп’янського району.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 9 грудня атакували Україну загалом 110 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. ППО збила 84 повітряні цілі.