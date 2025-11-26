Росія вночі атакувала Україну балістикою та 90 дронами. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210513-rf-vnochi-zapustyla-po-ukrayini-dvi-balistychni-rakety-ta-90-droniv.html

Ракурс

Російська Федерація вночі атакувала Україну ракетами та дронами.

У ніч на 26 листопада ворог запустив дві балістичні ракети «Іскандер-М» із Ростовської області РФ. А з Гвардійського в окупованому Криму та російських Курська, Міллєрово й Приморсько-Ахтарська злетіли 90 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів. Про це Повітряні сили ЗСУ 26 листопада повідомили у Telegram.

До відбиття атаки з повітряні залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Вдалося знешкодити 72 російські БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ракети та десяток «шахедів» влучили на 10 локаціях.

У ДСНС поінформували, що уночі ворог атакував безпілотниками Синельниківський район Дніпропетровщини. Внаслідок влучання БпЛА горів будинок у Васильківській громаді. У Слов’янській громаді росіяни вдарили по адмінбудівлі, а в Петропавлівській громаді внаслідок атаки безпілотників горів дах фінансової установи.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що уночі росіяни атакували ракетами передмістя Харкова. Також ворог застосував ударні безпілотники. В Ізюмському районі пошкоджено автобус, а в Харківському районі було пошкоджено автомобіль. У Лозівському районі росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада росіяни завдали 11 авіаударів по Запоріжжю. У трьох районах обласного центру пошкоджена 31 багатоповерхівка та 20 будинків приватного сектору. Внаслідок обстрілу постраждали 19 осіб — 12 жінок та шестеро чоловіків.