Українська ППО вночі знешкодила 39 з 62 ворожих цілей

Країна-агресор Росія атакувала Україну 62-ма повітряними цілями.

У ніч на 2 грудня ворог запустив ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Також дрони злітали з мису Чауда в окупованому Криму та з Донецька. Понад 35 безпілотників були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Протистояли російським дронам зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисникам неба вдалося знешкодити 39 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще 20 дронів-камікадзе влучили на восьми локаціях.

У Миколаєві, які поінформувала обласна військова адміністрація, внаслідок атаки «Шахедів» постраждали двоє осіб. Уламки впали на дах житлової дев’ятиповерхівки, там загорілася ліфтова шахта.

А в Харківській області, за інформацією обласної прокуратури, внаслідок атаки дрона «Герань» одна людина постраждала в селі Печеніги. Житлові будинки, господарчі споруди та продовольчий магазин горіли після атаки дронів у Печенігах та в селі Полкова Микитівка.

Нагадаємо, уночі 2 грудня окупанти завдали чергового масованого удару по півдню Одеської області із застосуванням БпЛА типу Shahed. Ціллю знову були об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.