УПЦ МП поза підозрою: більшості церков окупованого Донбасу “шиють” диверсії та шпигунство на користь України і США / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/ua/n119951-upc-mp-poza-pidozrou-bilshosti-cerkov-okupovanogo-donbasu-shyut-dyversiyi-ta-shpygunstvo.html

Ракурс

Підконтрольні Росії терористичні організації ЛНР-ДНР на окупованому Донбасі висунули звинувачення більшості церков і релігійних громад, за винятком православних громад Московського патріархату, в екстремізмі, шпигунстві на користь України чи США та диверсійній діяльності. Про це йдеться у доповіді омбудсмена щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

У документі зазначено, що подібні дії окупантів супроводжуються незаконними арештами, конфіскацією церковної власності, захопленням релігійних споруд. Вуличні мирні зібрання, зокрема, хресні ходи та інші заходи стали неможливими.

«У зв’язку із загрозою ідентифікації прихожан конкретної релігійної громади та подальшого їх переслідування вони змушені припинити або суттєво обмежити свою діяльність та залишатися у підпіллі», — йдеться у доповіді.

Український омбудсмен нагадує, що торік у червні в окупованому Донецьку закрили мечеть «Аль Амаль» та заборонили відправляти служіння мусульманам. Підставою для таких дій нібито стало виявлення екстремістської літератури. Ще за місяць у Луганську закрили церкву євангельських християн-баптистів, а представників релігійної громади звинуватили у проукраїнській позиції (у них нібито виявили літературу із зображеннями військових ЗСУ).

Нагадаємо, в квітні 2016 року підконтрольний РФ так званий Верховний суд Криму визнав Меджліс кримськоготатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність. Апеляції Меджлісу не були задоволені. У листопаді минулого року комітет Генасамблеї ООН засудив заборону Меджлісу і рекомендував РФ відновити діяльність організації. Забезпечити роботу Меджлісу зажадав від Росії також Міжнародний суд ООН. Наразі 40% усіх політичних бранців в Криму — це мусульмани, переважно представники кримськотатарської спільноти.

На території анексованого Криму також підпадає під заборону місіонерська діяльність протестантів та вуличні фестивалі кришнаїтів. Мову ворожнечі Кремль застосовує й щодо грекокатоликів та прихожан Київського патріархату.