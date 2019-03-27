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УПЦ МП вне подозрений: большинству церквей оккупированного Донбасса «шьют» диверсии и шпионаж в пользу Украины-США / Фото: wikimedia

УПЦ МП вне подозрений: большинству церквей оккупированного Донбасса «шьют» диверсии и шпионаж в пользу Украины-США

27 мар 2019, 15:21
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Подконтрольные России террористические организации ЛНР-ДНР на оккупированном Донбассе выдвинули обвинения большинстве церквей и религиозных общин, за исключением православных общин Московского патриархата, в экстремизме, шпионаже в пользу Украины или США и диверсионной деятельности. Об этом говорится в докладе омбудсмена о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине.

В документе указано, что подобные действия оккупантов сопровождаются незаконными арестами, конфискацией церковной собственности, захватом религиозных сооружений. Уличные мирные собрания, в частности, крестные ходы и другие мероприятия стали невозможными.

«В связи с угрозой идентификации прихожан конкретной религиозной общины и дальнейшего их преследования, они вынуждены прекратить или существенно ограничить свою деятельность, переходить в подполье», — говорится в докладе.

УПЦ МП вне подозрений: большинству церквей оккупированного Донбасса «шьют» диверсии и шпионаж в пользу Украины-США

Украинский омбудсмен напоминает, что в июне прошлого года в оккупированном Донецке закрыли мечеть «Аль Амаль», запретив мусульманам отправлять служения. Основанием для таких действий якобы стало обнаружение экстремистской литературы. Еще спустя месяц в Луганске закрыли церковь евангельских христиан-баптистов, а представителей религиозной общины обвинили в проукраинской позиции (у них якобы обнаружили литературу с изображениями военных ВСУ).

Напомним, в апреле 2016 года подконтрольный РФ так называемый Верховный суд Крыма признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность. Апелляции Меджлиса не были удовлетворены. В ноябре прошлого года комитет Генассамблеи ООН осудил запрет Меджлиса и рекомендовал РФ возобновить деятельность организации. Обеспечить работу Меджлиса потребовал от России также Международный суд ООН. Сейчас 40% всех политических узников в Крыму — это мусульмане, преимущественно представители крымскотатарского сообщества.

На территории аннексированного Крыма также подпадает под запрет миссионерская деятельность протестантов и уличные фестивали кришнаитов. Язык вражды Кремль применяет и в отношении греко-католиков и прихожан Киевского патриархата.

Источник: Ракурс


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