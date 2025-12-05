Новини
Армія РФ просунулася поблизу трьох сіл у Донецькій області. Карта: DeepState

Росіяни просунулися поблизу трьох сіл у Донецькій області — DeepState

5 гру 2025, 17:57
Армія Росії за останню добу просунулася в Донецькій області.

Просування окупантів зафіксоване поблизу Ямполя в Краматорському районі, Сіверська в Бахмутському районі, а також біля селища Виїмка, що входить до Соледарської міської громади Бахмутського району. Про це OSINT-проект DeepState 3 грудня повідомив у Telegram.

Тим часом керівник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону заявив, що росіяни мають просування у Вовчанську Харківської області. Ворожі війська намагаються закріпитися серед руїн міста.

Наразі Сили оборони України утримують позиції у південних і західних районах Вовчанська. Характер боїв у місті визначається активністю дронів. А погода впливає на роботу безпілотників, це дозволяє ворогу проводити інфільтраційні дії.

Нагадаємо, 4 грудня аналітичний проект DeepState повідомляв, що армія РФ повністю окупувала села Балаган Гродівської громади Покровського району Донецької області, Солодке та Затишшя Гуляйпільської громади Пологівського району Запорізької області. Крім того, противник просунувся у міській забудові Покровська, а також поблизу сусіднього села Новоекономічне та біля Гуляйполя.

Джерело: Ракурс


