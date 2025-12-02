Армія РФ змогла захопити Козацьке в Донецькій області. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n210629-rosiyany-okupuvaly-kozacke-na-donechchyni-deepstate.html

Ракурс

Армія Російської Федерації змогла просунутися на Донбасі.

Противник зумів Козацьке (окупаційна радянська назва Московське) в Донецькій області. Також противник просунувся у Покровську, Мирнограді, поблизу Шахового, Миколаївки та Кам’янського. Про це аналітичний проект DeepState 2 грудня повідомив у Telegram.

Водночас у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться про те, що на фронті було зафіксовано 226 бойових зіткнень. На Покровському напрямку захисники зупинили 72 штурмові дії агресора, а на Костянтинівському та на Олександрівському напрямках противник вчора здійснив 22 атаки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 21 раз, а на Гуляйпільському напрямку провели 18 атак. Також бойові дії фіксувалися на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському та на Придніпровському напрямках.

Нагадаємо, аналітичний проект DeepState поінформував, що російська армія у листопаді окупувала 505 кв. км української території. Минулого місяця російські військові змогли просунутися у багатьох місцях. Найбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя — на цьому напрямку зафіксовано 40% всіх просувань.