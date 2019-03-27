Сегодня состоялся неудачный запуск ракеты OS-M, фото: nasaspaceflight.com

https://racurs.ua/n119954-chastnaya-kitayskaya-raketa-os-m-ne-smogla-vyvesti-sputnik-na-orbitu-vo-vremya-pervogo-zapuska.html

Ракурс

Первый запуск китайской частной ракеты OS-M, созданной компанией OneSpace Tech, завершился неудачей.

Ракета должна была вывести на орбиту небольшой спутник Lingque-1B, созданный спутниковым центром Jiuquan Satellite. Проблемы начались при переходе ко второй степени, сообщает nasaspaceflight.com.

Судя по видео, которое появилось в интернете, ракета во время полета потеряла контроль над ориентацией.

Запуск состоялся сегодня в 11.39 по киевскому времени.

Lingque-1B должен был стать частью орбитальной группы из 378 спутников, предназначенных для подробно фотографирования поверхности Земли. Эти спутники должны обеспечивать разрешение фотоснимков до 4 м на пиксель с обновлением примерно раз в десять минут.

Компания OneSpace Tech была основана в августе 2015 года. Ее штаб-квартира и исследовательский центр расположены в Пекине, производственно-монтажная база в Чунцине. Компания ориентируется на рынок ракет для запуска микро- и наноспутников. Свою первую ракету-носитель OneSpace Tech запустила в мае 2018 года.

Ожидается, что ракеты серии OS-M смогут доставлять груз массой 205 кг на высоту до 300 км и груз массой 73 кг на высоту до 800 км. Всего ракета состоит из четырех ступеней, в трех первых применяются твердотопливные ракетные двигатели.

Напомним, в декабре этого года должен состояться первый запуск украинско-американской ракеты Firefly Alpha.