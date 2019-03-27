Сьогодні відбувся невдалий запуск ракети OS-M, фото: nasaspaceflight.com

https://racurs.ua/ua/n119954-pryvatna-kytayska-raketa-os-m-ne-zmogla-vyvesty-suputnyk-na-orbitu-pid-chas-pershogo-zapusku.html

Ракурс

Перший запуск китайської приватної ракети OS-M, створеної компанією OneSpace Tech, завершився невдачею.

Ракета мала вивести на орбіту невеликий супутник Lingque-1B, створений супутниковим центром Jiuquan Satellite. Проблеми почалися під час переходу до другої ступені, повідомляє nasaspaceflight.com.

Судячи з відео, котре з’явилося в інтернеті, ракета під час польоту втратила контроль над орієнтацією.

Запуск відбувся сьогодні об 11.39 за київським часом.

Lingque-1B мав стати частиною орбітальної групи з 378 супутників, призначених для детально фотографування поверхні Землі. Ці супутники мають забезпечувати роздільну здатність фотознімків до 4 м на піксель з оновленням приблизно раз у десять хвилин.

Компанія OneSpace Tech була заснована в серпні 2015 року. Її штаб-квартира та дослідницький центр розташовані в Пекіні, виробничо-монтажна база в Чунціні. Компанія орієнтується на ринок ракет для запуску мікро- та наносупутників. Свою першу ракету-носій OneSpace Tech запустила в травні 2018 року.

Очікується, що ракети серії OS-M зможуть доставляти вантаж масою 205 кг на висоту до 300 км та вантаж масою 73 кг на висоту до 800 км. Всього ракета складається з чотирьох ступенів, у трьох перших застосовуються твердопаливні ракетні двигуни.

Нагадаємо, у грудні цього року має відбутися перший запуск українсько-американської ракети Firefly Alpha.