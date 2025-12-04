Новини
Ракурс
Китай підтримує мирну угоду щодо України, прийнятну для всіх сторін. Фото:

Китай підтримує мирну угоду щодо України, прийнятну для всіх сторін — Сі Цзіньпін

4 гру 2025, 11:25
Китайська народна республіка підтримує мирну угоду щодо України.

Президент Франції Еммануель Макрон 4 грудня під час візиту до Пекіна звернувся до лідера КНР Сі Цзіньпіна з проханням сприяти припиненню війни в Україні та закликав збільшити інвестиції у Францію. Він закликав Сі підтримати позицію Європи щодо України. Про це пише Bloomberg.

У відповідь китайський лідер назвав переговори «відвертими, плідними та дружніми». І додав, що Пекін сподівається на досягнення справедливої та обов’язкової угоди, яка буде прийнятною як для України, так і РФ.

Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони досягнуть справедливої, міцної та обов’язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, шляхом діалогу та переговорів, — заявив лідер КНР.

Нагадаємо, NBC News з посиланням на інформоване джерело серед російських посадовців повідомило, що Москва не погодиться на компроміс щодо трьох питань в ході переговорів про завершення війни в Україні. Йдеться про такі три ключові для Кремля питання: територія Донбасу, обмеження ЗСУ та визнання захоплених Росією території Америкою та Європою.

Джерело: Bloomberg

Джерело: Ракурс


