Ракурс
Карта: DeepState

Сили оборони відновили положення у Куп’янську на Харківщині — DeepState

3 лют 2026, 20:58
Сили оборони України відновили положення у Куп’янську в Харківській області.

Також відомо про просування ворога поблизу Удачного, Гришиного та Привілля Донецької області. Про це аналітичний проект DeepState повідомив у Telegram.

Сили Оборони України відновили положення у Куп’янську, — йдеться у повідомленні.

А у сьогоднішньому зведенні Генерального штабу ЗСУ поінформували, що на Куп’янському напрямку російська армія намагається наступати у бік Курилівки та Новоосинового. І загалом сьогодні на цьому напрямку було зафіксовано три бойові зіткнення, три з яких наразі тривають.

Тим часом у сьомому корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ показали, як бійці 155-ї окремої механізованої бригади та суміжні українські підрозділи змогли вчасно виявити залишки російських солдатів у селі Гришине. Воїни цієї бригади використали екіпаж танка Leopard 2 для ліквідації окупантів.

Нагадаємо, 12 січня в Національній гвардії заявили, що підрозділи Сил оборони України відновили контроль над будівлею Куп’янської міської ради в центрі міста та підняли над нею державний прапор.

Пошуково-ударне угруповання «Хартія» утримує під контролем центральну частину Куп’янська та будівлю міської ради. Захисника продовжують зачистку міста від залишків російських окупаційних військ.

Джерело: Ракурс


