Війна в Україні. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n210783-okupanty-pragnut-prorvatysya-na-pivnich-pokrovska-za-rahunok-pogody-komanduvannya.html

Ракурс

Армія Росії намагається просунутися у північну частину Покровська Донецької області.

Противник здійснює спроби прорватися в місто, користуючись туманом та поганою видимістю. Попри це, в Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація окупантів в міській забудові. Також блокуються спроби противника заходити в місто. Про це 9 грудня оперативне командування «Схід» повідомило у Facebook.

Також складною ситуація залишається у районі Мирнограда. Загарбники активно бомблять місто за допомогою КАБів, активно штурмує й намагається проникнути й закріпитися на південно-східних околицях міста. Ворога намагаються ліквідувати з усього озброєння, яке є в наявності захисників міста.

В ОК «Схід» додали, що наразі організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда. Це робиться для безперебійного забезпечення українських підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

Зазначається, що 8 грудня ЗСУ на Покровському напрямку зупинили 43 атаки ворога у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Нагадаємо, в угрупованні Об'єднаних сил заявили, що Сили оборони України станом на 9 грудня контролюють більшу частину Куп’янська в Харківській області. Російські загарбники утримують лише окремі будинки у північних районах.