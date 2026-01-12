Прапор України над міськрадою Куп’янська. Скріншот з відео

Прапор України замайорів над Куп’янськом у Харківській області.

Підрозділи Сил оборони України відновили контроль над будівлею Куп’янської міської ради в центрі міста та підняли над нею державний прапор. Жовто-синій стяг встановили бійці розвідувально-ударної групи 4 батальйону бригади «Хартія». Про це повідомляється на YouTube-каналі бригади.

Пошуково-ударне угруповання «Хартія» та тактичне угруповання «Куп'янськ» завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування 2-го корпусу НГУ, — зазначили гвардійці.

Нагадаємо, українські Сили спеціальних операцій бій у 15° мороз у засніженому лісі на Донбасі на одному з напрямків у Донецькій області. На ворожому спостережному пункті специ знищили двох російських загарбників. Ще троє солдатів РФ заховалися у бліндажі, але ССО змусили ворога здатися в полон.