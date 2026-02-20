Командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212187-ukrayina-gotova-vouvaty-sche-dekilka-rokiv-komanduvach-ngu-pivnenko.html

Ракурс

Україна готова воювати проти Російської Федерації ще декілька років.

А загалом бойові дії та вбивства заради територій і ресурсів мають закінчитись. Про це командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко заявив в інтерв’ю ВВС.

Ми можемо ще воювати декілька років 100%. Але ж я вважаю, що загалом війни повинні закінчитись. Взагалі на цій планеті і взагалі вбивати людей заради територій і ресурсів — це для нас дуже незрозуміла історія. Це повинно закінчитись, — розповів він.

Водночас бригадний генерал погодився з тим, що українці втомилися від повномасштабної війни. Хоч і наголосив, що громадяни не віддаватимуть ворогу своїх територій.

Всі хочуть, щоб закінчилась війна. Але головне питання для нас якою ціною? Або це припинення вогню, я думаю, на що всі будуть згодні. І тоді переосмислення подальших дій і домовленостей. Або втрати території. Скажімо так, ми віддавати нічого не будемо, я впевнений, — зазначив він.

Нагадаємо, у грудні минулого року головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що чисельність ЗСУ у 800 тис. військовослужбовців є достатньою, щоб дати відсіч у разі нової агресії Російської Федерації.

Джерело: ВВС