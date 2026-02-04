Нацгвардія спалила російські танки на двох напрямках. Фото:

Ракурс

Національна гвардія України відбила штурми на двох напрямках й спалила танки.

У кінці січня росіяни здійснили спроби механізованого штурму позицій українських Сил оборони на Новопавлівському та Добропільському напрямках. Ворожі атаки відбили військовослужбовці окремого загону спеціального призначення Lasar’s Group та бійці з суміжних підрозділів. Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко 4 лютого повідомив у Telegram.

Зазначається, що наступи відбувалися у смугах відповідальності 1-го корпусу НГУ «Азов» та 9-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

Спочатку розвідка зафіксувала рух ворожої техніки та особового складу в напрямку українських позицій. А після цього оператори важких бомберів Lazar’s Group відпрацювали по противнику.

Гвардійці змогли знищити два танки та підбити ще один. Також у ході бою дістали поранення двоє окупантів.

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку росіяни одягаються у маскувальні халати, що більше нагадують пінгвінів, ніж солдатів. Але бійці Національної гвардії знайшли ці цілі й ліквідували FPV-дронами.