Сили оборони України атакували в Росії нафтопереробний завод та низку ворожих цілей на окупованих територіях України.

У ніч на 11 лютого 2026 року був уражений нафтопереробний завод «Волгоградський» у Волгоградській області РФ. Це підприємство було задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. На території НПЗ була зафіксована пожежу, наразі уточнюються масштаби збитків. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Також був уражений склад пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території українського Криму, у районі населеного пункту Лобанове.

А на окупованому Запоріжжі, у районі Балочки, українські військові уразили склад матеріально-технічного забезпечення армії РФ. А у районі Любимівка під удар ЗСУ потрапив район зосередження військової техніки ворога. А в районі Гуляйполя українські військові атакували зосередження живої сили підрозділу зі складу центру «Рубікон».

А в окупованій частині, неподалік Тетяків, був уражений російський зенітний ракетний комплекс «Оса». Крім того, ЗРК «Тор» ворожої армії потрапив під удар на окупованій Херсонщині.

У Генштабі додали, що втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, оператори БпЛА підрозділу розвідки «Аскольд» бригади «Сталевий кордон» 10 лютого відпрацювали по техніці та схованках російських військових на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.