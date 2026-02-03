Нацгвардія ліквідувала бойових «пінгвінів». Скріншот з відео

Російські окупанти вдаються до маскування в зимній період, однак це не рятує їх від ліквідації.

На Куп’янському напрямку росіяни одягаються у маскувальні халати, що більше нагадує пінгвіна, ніж солдата. Українські військові називають таких загарбників «пінгвінами». Маскування мало б рятувати, але FPV-дрони знаходять ціль. Про це Національна гвардія України 3 лютого повідомила у Telegram.

Гвардійці показали, як знищують не лише живу силу, але й ворожі FPV-дрони та «Молнії». Окремо вони «відмінусували» польовий склад із боєкомплектом.

«Буревій» методично обнуляє ресурс противника: позбавляє маневру, очей і запасів. Тут усе вирішують точність, злагодженість і холодний розрахунок, — наголосили в НГУ.

