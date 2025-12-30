Сирський назвав необхідну чисельність ЗСУ. Фото:

Чисельність ЗСУ у 800 тис. військовослужбовців є достатньою, щоб дати відсіч у разі нової агресії Росії.

Заявлена у 20-пунктному мирному плані така чисельність української армії цілком задовольняє військове командування. Така кількість гарантує Україні плановий процес мобілізації. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив в інтерв’ю «24 Каналу».

Тобто ця цифра не обмежує нас у мобілізації. Усі наші мобілізаційні показники та можливості зберігаються, — зазначив він.

Також Сирський поінформував, що спершу Україні пропонували зменшити кількість військовослужбовців до 600 тисяч.

Як відомо, нещодавно український президент Володимир Зеленський представив версію рамкового документа на 20 пунктів щодо завершення російсько-української війни. Один із пунктів цього плану передбачає, що чисельність ЗСУ залишатиметься на рівні 800 тис. у мирний час.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що мобілізацію в Україні можуть скасувати або проводити частково у разі підписання мирної угоди між Україною та Російською Федерацією. Водночас частково може відбутися й демобілізація військових.

Джерело: «24 Канал»