ССО показали бойову роботу за -15° у лісі. Скріншот з відео

Ракурс

Українські ССО провели бій за -15° у засніженому лісі на Донбасі.

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій здійснили успішний наліт на ворожу позицію на одному з напрямків у Донецькій області. На спостережному пункті вдалося знищити двох російських загарбників. Ще троє солдатів РФ заховалися у бліндажі, але українська спецура змусила ворога здатися в полон. Про це ССО Збройних сил України 12 січня повідомили у Facebook.

У командуванні зазначили, що робота в екстремальних зимових умовах у тилу противника вимагає від спецпризначенців не лише іншого протоколу підбору одягу, маскування та роботи з критичним обладнанням, а й високого рівня фізичної та моральної готовності. Також дуже важливим є планування штабу та створення сценарії на той випадок, якщо операція не піде по плану.

Так, поза кадром прямих дій групи ССО залишилася робота підгрупи БпЛА, підгрупи вогневої підтримки, підрозділу РЕБ й інших елементів, — наголосили Силах спецоперації.

