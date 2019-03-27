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Ракурс
Російський ракетний комплекс виявили в українському морпорту. Фото: Милитари Ревю

Російський ракетний комплекс виявили в українському морпорту (ВІДЕО)

27 бер 2019, 16:47
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У морському порту Одеської області виявили російський ракетний комплекс С-125 «Почора», до складу якого входять 36 зенітних ракет. Знахідку виявили співробітники Служби безпеки України (СБУ) і Військової прокуратури під час проведення інвентаризації.

Знайдені ракети класу «земля-повітря» вже заарештували згідно з рішенням суду. Ракетний комплекс планують передати в розпорядження Збройних сил України (ЗСУ). Відповідний лист було передано уряду за підписом міністра оборони України на схвалення. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос сьогодні на засіданні уряду, передає «Українська правда».

Очікується, що після позитивного розпорядження Кабінету міністрів України комплекс протягом тижня передадуть на озброєння ЗСУ для бойового застосування.

Зазначимо, що пропозиція ЗСУ була підтримана урядом і озброєння передадуть на баланс відомства.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко виклав в соціальну мережу Facebook відео ракетного комплексу.

Як раніше повідомляв «Ракурс» у вересні минулого року в Києві виявили сховок з вивезеними із зони бойових дій на Донбасі гранатометами. За інформацією СБУ, цю зброю привіз із зони АТО один з жителів столиці, її планували використати в протиправній діяльності.


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