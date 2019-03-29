В селах Австрии провели 5G-связьhttps://racurs.ua/n120046-v-selah-avstrii-proveli-5g-svyaz.htmlРакурс
Коммерческую 5G-связь начали внедрять в Австрии. Первыми пользователями нового поколения связи стали жители сельской местности.
Австрия стала первой страной в Европе, где начали внедрять коммерческое использование 5G-связи, сообщает ТАСС.
Запуском связи нового поколения занялась компания T-Mobile, которая является дочерним предприятием немецкого концерна Deutsche Telekom. На данный момент 5G-связью могут пользоваться жители 17 общин в сельской местности. Они имеют возможность работать в интернете со скоростью 100 мб/с.
Отмечается, что на данный момент использование 5G-связи является тестовым. После исследования результатов работы связи нового поколения эксперты оценят недостатки, а также смогут рассчитать приблизительную стоимость услуг по предоставлению 5G.
Согласно планам австрийских властей, широкое использование сети пятого поколения на территории всей страны планируется внедрить к 2025 году.
Напомним, что частоты 5G Австрия разыграла на аукционе только в начале марта. Покупателями частот стали крупнейшие операторы страны, а их продажа принесла 188 млн евро.