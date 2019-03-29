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В селах Австрии провели 5G-связь. Фото: Прогресс онлайн

В селах Австрии провели 5G-связь

29 мар 2019, 15:58
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Коммерческую 5G-связь начали внедрять в Австрии. Первыми пользователями нового поколения связи стали жители сельской местности.

Австрия стала первой страной в Европе, где начали внедрять коммерческое использование 5G-связи, сообщает ТАСС.

Запуском связи нового поколения занялась компания T-Mobile, которая является дочерним предприятием немецкого концерна Deutsche Telekom. На данный момент 5G-связью могут пользоваться жители 17 общин в сельской местности. Они имеют возможность работать в интернете со скоростью 100 мб/с.

Отмечается, что на данный момент использование 5G-связи является тестовым. После исследования результатов работы связи нового поколения эксперты оценят недостатки, а также смогут рассчитать приблизительную стоимость услуг по предоставлению 5G.

Согласно планам австрийских властей, широкое использование сети пятого поколения на территории всей страны планируется внедрить к 2025 году.

Напомним, что частоты 5G Австрия разыграла на аукционе только в начале марта. Покупателями частот стали крупнейшие операторы страны, а их продажа принесла 188 млн евро.


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