Дело Савченко и Рубана направили в Верховный суд. Фото: Главком

https://racurs.ua/n120045-delo-savchenko-peredali-v-verhovnyy-sud.html

Ракурс

Дело Владимира Рубана и Надежды Савченко для определения подсудности направили в Верховный суд.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда постановила, что этот суд не имеет права решать вопрос о направлении производства по делу «Савченко-Рубана» из одной судебной инстанции в другую. Служители Фемиды отмечают, что совершенные подозреваемыми преступления осуществлялись в пределах территориальной юрисдикции различных апелляционных судов. Об этом сообщает «Судебная власть Украины».

Как известно, бывший руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан и народный депутат Надежда Савченко подозреваются Генеральной прокуратурой в планировании террористических актов в Киеве. Следователи утверждали, что эти лица планировали обстреливать здание Верховной Рады из минометов и уничтожать выживших из автоматического оружия. В прокуратуре убеждают, что Савченко и Рубан нарушили ряд статей Уголовного кодекса Украины.

В частности, оба обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Напомним, в феврале 2019 года Апелляционный суд Черниговской области принял решение на два месяца оставить в СИЗО народного депутата Надежду Савченко.

Ранее сообщалось, что в марте судебная инстанция удовлетворила заявление адвокатов Надежды Савченко об отводе коллегии судей по делу Савченко и Рубана.