Чертежи нового iPhone попали в сеть. Фото: sector

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Ракурс

Чертежи нового iPhone просочились в сеть. Фото с чертежом нового гаджета, который может получить название iPhone XI, раскрывает дизайн новинки.

Согласно чертежам, новый смартфон унаследует форму своего предшественника iPhone X и его модификации Xs. Однако, у нового гаджета Apple появится вырез под камеру с тремя модулями. Об этом сообщается на профильном портале Slashleaks, передает Lenta.ru.

Ранее стало известно, что новый iPhone будет обладать камерой с таким же ультрашироким углом обзора, как у прямого конкурента Samsung Galaxy S10 и Huawei P30. Предполагаемо, информация просочилась в сеть от кого-то из поставщиков комплектующих для гаджетов Apple.

Отмечается, что у нового iPhone также может появится функция обратной зарядки, которая уже воплощена в смартфонах от Huawei и Samsung. Новая функция позволит использовать гаджет для зарядки аксессуаров. По мнению аналитиков, в новой версии iPhone корпорация изменит Lightning-разъем на USB-C, который уже используется для зарядки в iPad Pro.

Компания анонсировала презентацию нового гаджета на осень 2019 года.

Как ранее сообщал «Ракурс», компания Apple 25 марта провела весеннюю презентацию и представила свои новинки, среди которых собственное телевидение и игровой сервис.