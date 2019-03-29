Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Чертежи нового iPhone попали в сеть. Фото: sector

Чертежи нового iPhone попали в сеть (ФОТО)

29 мар 2019, 15:22
999

Чертежи нового iPhone просочились в сеть. Фото с чертежом нового гаджета, который может получить название iPhone XI, раскрывает дизайн новинки.

Согласно чертежам, новый смартфон унаследует форму своего предшественника iPhone X и его модификации Xs. Однако, у нового гаджета Apple появится вырез под камеру с тремя модулями. Об этом сообщается на профильном портале Slashleaks, передает Lenta.ru.

Ранее стало известно, что новый iPhone будет обладать камерой с таким же ультрашироким углом обзора, как у прямого конкурента Samsung Galaxy S10 и Huawei P30. Предполагаемо, информация просочилась в сеть от кого-то из поставщиков комплектующих для гаджетов Apple.

Чертежи нового iPhone попали в сеть. Фото: Slashleaks

Отмечается, что у нового iPhone также может появится функция обратной зарядки, которая уже воплощена в смартфонах от Huawei и Samsung. Новая функция позволит использовать гаджет для зарядки аксессуаров. По мнению аналитиков, в новой версии iPhone корпорация изменит Lightning-разъем на USB-C, который уже используется для зарядки в iPad Pro.

Компания анонсировала презентацию нового гаджета на осень 2019 года.

Как ранее сообщал «Ракурс», компания Apple 25 марта провела весеннюю презентацию и представила свои новинки, среди которых собственное телевидение и игровой сервис.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

У Порошенко отреагировали на «энергетическое» расследование «Схем»: Кононенко подаст в суд

Депутат Верховной Рады Игорь Кононенко решил судиться с журналистами «Радіо Свобода». Политик считает, что авторы программы «Схемы» распространили недостоверную информацию о его причастности к аферам в энергетике

Правовые новости
16:37

Деньги на выборы: кто пополнял фонды Порошенко, Тимошенко и Зеленского — анализ финотчетов от ЧЕСТНО (ИНФОГРАФИКА)

Фонды кандидатов наполнялись собственными средствами (35,5%), деньгами партий (27,6%), вкладами физических (33,3%) и юридических лиц (3,6%). Порошенко сам финансировал кампанию, Тимошенко дала деньги партия, а Зеленскому сбрасывались люди

Новости Украины
13:37