Креслення нового iPhone потрапили до мережі. Фото: sector

https://racurs.ua/ua/n120044-kreslennya-novogo-iphone-potrapyly-do-mereji-foto.html

Ракурс

Креслення нового iPhone просочилися в мережу. Фото з кресленням нового гаджета, який може отримати назву iPhone XI, розкриває дизайн новинки.

Згідно з кресленнями, новий смартфон успадкує форму свого попередника iPhone X і його модифікації Xs. Однак, у нового гаджета Apple з’явиться виріз під камеру з трьома модулями. Про це повідомляється на профільному порталі Slashleaks, передає Lenta.ru.

Раніше стало відомо, що новий iPhone буде мати камеру з таким же ультрашироким кутом огляду, як у прямого конкурента Samsung Galaxy S10 і Huawei P30. Передбачається, інформація просочилася в мережу від когось із постачальників комплектуючих для гаджетів Apple.

Зазначається, що у нового iPhone також може з’явиться функція зворотної зарядки, яка вже втілена в смартфонах від Huawei і Samsung. Нова функція дозволить використовувати гаджет для зарядки аксесуарів. На думку аналітиків, в новій версії iPhone корпорація змінить Lightning-роз'єм на USB-C, який вже використовується для зарядки в iPad Pro.

Компанія анонсувала презентацію нового гаджета на осінь 2019 року.

Як раніше повідомляв «Ракурс», компанія Apple 25 березня провела весняну презентацію і представила свої новинки, серед яких власне телебачення та ігровий сервіс.