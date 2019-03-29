Энергетический скандал вокруг соратника Порошенко и нардепа-беглеца: что накопали журналисты (ФОТО, ВИДЕО)

Энергетический скандал вокруг соратника Порошенко и нардепа-беглеца

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Бывший нардеп-беглец Дмитрий Крючков, подозреваемый в хищениях средств государственных облэнерго, заявил, что отдавал нардепу от БПП Игорю Кононенко, которого считают «правой рукой» президента Петра Порошенко, 50−75% доходов, полученных от махинаций на энергорынке.

Расследование о бизнес-отношениях бывшего председателя правления ОАО «ХК „Энергосеть“» Крючкова с первым заместителем председателя фракции «Блок Петра Порошенко» в Раде Игорем Кононенко обнародовала программа «Схемы», сообщают «Наші гроші».

Журналисты утверждают, что получили письмо от Крючкова, которое тот отправил из тюрьмы Штадельхайм в Германии. Бывший нардеп находится там под экстрадиционным арестом. Утверждается, что письмо, в котором Крючков подтвердил, что имел отношения с Кононенко, «Схемам» передала Светлана Кузьминская — бывшая руководительница «Черкассыоблэнерго».

Кроме того, в распоряжении «Схем» оказались записи разоблачительных телефонных разговоров. На них люди, голоса которых похожи на голоса Крючкова и Кононенко, а также братьев Игоря и Григория Суркисов, обсуждают общие интересы в бизнесе.

Согласно информации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Крючков и его люди через компанию «Энергосеть» нанесли ущерб государству на 1,4 млрд грн. Именно такую ​​сумму группа вывела из облэнерго.

В письме Крючков сообщил, что Кононенко выполнял часть договоренностей относительно «Энергосети» и нескольких региональных облэнерго, в частности, в Харькове, Николаеве, Запорожье, Черкассах, Хмельницком. Речь шла также о «Центрэнерго», Одесском припортовом заводе, Одесской, Николаевской и других ТЭЦ.

Крючков заявил, что сторона Кононенко-Порошенко получала 50%-75% доходов от этого «бизнеса». Он утверждает, что регулярно встречался с Кононенко в офисе БПП, в Раде, спортивно-развлекательном клубе или на нейтральной территории.

Кроме связей с Кононенко, Крючков был связан общим бизнесом в «Харьковоблэнерго» с нардепом от «Народного фронта» Игорем Котвицким. Последнего считают близким соратником и бизнес-партнером министра внутренних дел Арсена Авакова.

Чтобы доказать подлинность голосов фигурантов расследования, журналисты обратились в Национальный центр медиа-экспертиз Университета Колорадо (США).

По информации следователя НАБУ Романа Войтюка, которого цитируют в телепередаче, бюро подало в суд, добиваясь возвращения выведенных с помощью схемы переуступки долга средств, все иски были удовлетворены. Из заявленных к возмещению 1,4 млрд грн возвращено 150 млн грн.

Реагируя на информацию «Схем», нардеп Кононенко сообщил в Фейсбук, что получил запрос от журналистов 28 марта, но программа вышла в эфир до того, как он дал ответ. Он считает этот факт «примером манипуляции и превращения журналистики на политическую технологию».

Крючкова задержали в Германии в апреле 2018 года по запросу детективов НАБУ. Его подозревают в хищении средств «Запорожьеоблэнерго», более 60% акций которого принадлежат государству. Его фамилия также фигурирует в других расследованиях правоохранителей.

Дмитрий Крючков — бывший народный депутат, который был во фракции «Блока Юлии Тимошенко» и работал в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса. В 2014-м он возглавил компанию «Энергосеть». В 2016 году Крючкова объявили в розыск.