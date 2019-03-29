Физические упражнения снижают риск сердечных заболеваний у женщин с раком молочной железы – ученые. Фото: marathonec

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Ракурс

Физические упражнения снижают шанс развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин с раком молочной железы. Такие пациенты подвержены более высокому риску осложнений этих заболеваний после химиотерапии и лучевой терапии.

Лечение рака груди влечет за собой повышение риска возникновения осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Ситуацию заметно усугубляет сидячий образ жизни пациентов и возможное ожирение у больных. Ученые провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале Американской медицинской ассоциации, передает medical xpress.

Для своего исследования ученые использовали шкалу риска Фрамингема. Это система оценки шансов развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователей интересовал риск развития проблем сердечно-сосудистой системы у пациентов с раком молочной железы в течение 10 лет. Средства на исследования выделил Национальный институт рака.

Команда исследователей отобрала 100 женщин, которые страдают ожирением и раком молочной железы I-III стадии. Пациентки в течение 16 недель участвовали в еженедельных тренировках. Дважды в неделю испытуемые занимались 80 минут аэробикой и силовыми упражнениями. Еще одна тренировка включала в себя 50 минут аэробики.

Результаты анализа показали, что участницы 16-недельной программы обладали гораздо более низким шансом развития сердечно-сосудистых заболеваний, в отличие от женщин, которые предпочитают вести малоподвижный образ жизни.

Ученые отмечают, что одной из основных причин смертности у женщин, у которых диагностировали рак молочной железы на ранней стадии, является болезнь сердца. Исследователи подчеркнули, что их исследование может помочь составить программу профилактики сердечных заболеваний у онкобольных.

Как ранее сообщал «Ракурс», ученые установили, какая температура горячих напитков не провоцирует развитие рака.