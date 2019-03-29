Авария на железной дороге в Киеве. Фото: Информатор

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Авария грузового поезда произошла 29 марта в Киеве недалеко от улицы Промышленной. Семь вагонов сошли с рельсов на маневровой ветке.

Инцидент случился вечером 28 марта в районе станции «Киев-Демеевская» на подъездных путях, не принадлежащих «Укрзализныце». Вагоны разбросало у колеи, у некоторых вагонов оторвало колесные пары. Рельсы в результате чрезвычайного происшествия также повреждены. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Предварительно установлено, что авария произошла из-за неудовлетворительного состояния путей вследствие ненадлежащего их содержания со стороны владельца — ЧАО «Киев — Днепровское МППЖТ». На месте происшествия работают спасатели и железнодорожники.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, инцидентом займется специальная комиссия.

Напомним, летом 2018 года в Днепре с рельсов сошел грузовой поезд. В результате аварии перевернулись локомотив, две цистерны с топливом, девять вагонов с металлом и семь пустых вагонов. В «Укрзализныце» заявили, что чрезвычайное происшествие произошло из-за кражи рельсов.