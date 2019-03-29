СБУ считает, что отдельные журналисты в Раде работают на РФ. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n120040-v-rade-akkreditovany-jurnalisty-rabotauschie-na-rossiu-sumar.html

Ракурс

Список журналистов Верховной Рады, которые работают на российские спецслужбы, составила Служба безопасности Украины.

Эти журналисты передают представителям Российской Федерации провокационные фотоснимки и видеозаписи, которые были сделаны в стенах украинского парламента. Об этом 29 марта в интервью «Укринформу» заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Политик отметила, что получила от украинской спецслужбы часть представлений о том, что аккредитованные в ВРУ работники СМИ сотрудничают со спецслужбами России. Эти лица сначала провоцируют определенные ситуации и фиксируют их. Впоследствии эти материалы получают российские телеканалы. Сюмар убеждена, что таким образом проводится информационная война против Украины.

Народный депутат уверена, что нужно в ближайшее время урегулировать порядок аккредитации журналистов в парламент. Она отметила, что сейчас в Раде аккредитованы 4 тыс. медийщиков.

По словам Сюмар, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подпишет положение об аккредитации журналистов, если парламент не сумеет принять соответствующий закон. Политик отметила, что отозвала свой законопроект, который должен был обязать работников СМИ аккредитоваться на каждую сессию Рады отдельно, из-за недоразумения.

Напомним, журналисты регулярно фиксируют кнопкодавство депутатов Рады во время голосования. Осенью 2018 года нардеп Олег Барна, после того, как нарушил регламент, обматерил журналиста. Работник СМИ спросил политика о кнопкодавстве, а в ответ услышал нецензурную брань.