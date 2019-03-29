СБУ вважає, що окремі журналісти в Радіпрацюють на РФ. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n120040-u-radi-akredytovani-jurnalisty-scho-pracuut-na-rosiu-sumar.html

Ракурс

Список журналістів Верховної Ради, які працюють на російські спецслужби, склала Служба безпеки України.

Ці медійники передають представникам Російської Федерації провокативні фотознімки та відеозаписи, які були зроблені в стінах українського парламенту. Про це 29 березня в інтерв’ю «Укрінформу» заявила голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

Політик відзначила, що отримала від української спецслужби частину подань про те, що акредитовані у ВРУ працівники ЗМІ співпрацюють з спецслужбами Росії. Ці особи спочатку провокують певні ситуації та фіксують їх. Згодом ці матеріали отримують російські телеканали. Сюмар переконана, що таким чином проводиться інформаційна війна проти України.

Народний депутат упевнена, що потрібно найближчим часом врегулювати порядку акредитації журналістів до парламенту. Вона зазначила, що наразі в Раді акредитовані 4 тис. медійників.

За словами Сюмар, голова Верховної Ради Андрій Парубій підпише положення про акредитацію журналістів, якщо парламент не зуміє ухвалити відповідний закон. Політик відзначила, що відкликала свій законопроект, який мав зобов’язати працівників ЗМІ акредитуватися на кожну сесію Ради окремо, через непорозуміння.

Нагадаємо, журналісти регулярно фіксують кнопкодавство депутатів Ради під час голосування. Восени 2018 року нардеп Олег Барна, після того, як порушив регламент, обматюкав журналіста. Працівник ЗМІ запитав політика про кнопкодавство, а у відповідь почув нецензурну лайку.