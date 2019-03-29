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Погода в Україні 30 березня: стане тепліше, але на сході можливий мокрий сніг. Фото: politeka

Погода в Україні 30 березня: стане тепліше, але на сході можливий мокрий сніг (КАРТА)

29 бер 2019, 13:49
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Погода в Україні 30 березня буде теплою і сонячною. Практично на всій території України не буде опадів, але в східних областях вночі можливий мокрий сніг.

Стовпчики термометрів піднімуться до 13−15° тепла вдень, а вітер буде північно-західний зі швидкістю 5−10 м/с, повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Києві 30 березня буде сонячною, опади не передбачаються. Температура повітря вночі коливатиметься від 4° до 6° вище нуля, а вдень підніметься до 12−14° тепла.

У Львові 30 березня буде сонячно і тепло. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° тепла, а вдень — 12−14° вище нуля.

Погода в Дніпрі завтра буде теплою, опади не очікуються. Вночі буде холодно, температура повітря буде коливатися від 1 до 3° тепла. Вдень температура підніметься до 11−13° тепла.

У Харкові 30 березня синоптики прогнозують на ніч сніг і мокрий сніг, вдень — без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 1−3° тепла, а вдень потеплішає до 10−12° вище нуля.

Погода в Одесі завтра буде сонячною. Температура повітря вночі опуститься до 1−3° вище нуля, а вдень підніметься до 11−13° тепла.

Погода в Україні 30 березня. Фото: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка у Києві 30 березня очікується неспокійна. У першій половині дня обіцяють слабкі магнітні бурі, а потім невеликі хвилювання магнітосфери Землі, які ненадовго припиняться після обіду.

Геомагнітна обстановка у Києві 30 березня. Фото: gismeteo

Раніше повідомлялося, що сьогодні на всій території України настало потепління.

Джерело: Ракурс


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