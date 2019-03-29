Погода в Украине 30 марта: потепление продолжается, но на востоке возможен мокрый снег. Фото: politeka

https://racurs.ua/n120039-pogoda-v-ukraine-30-marta-poteplenie-prodoljaetsya-no-na-vostoke-vozmojen-mokryy-sneg-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 30 марта будет теплой и солнечной. Практически на всей территории Украины не будет осадков, но в восточных областях ночью возможен мокрый снег.

Столбики термометров поднимутся до 13−15° тепла днем, а ветер будет северо-западный со скоростью 5−10 м/с, сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 30 марта будет солнечной, осадки не предвидятся. Температура воздуха ночью будет колебаться от 4° до 6° выше нуля, а днем ​​поднимется до 12−14° тепла.

В Львове 30 марта будет солнечно и тепло. Столбики термометров ночью покажут 4−6° тепла, а днем ​​- 12−14° выше нуля.

Погода в Днепре завтра будет теплой, осадки не ожидаются. Ночью будет холодно, температура воздуха будет колебаться от 1 до 3° тепла. Днем температура поднимется до 11−13° тепла.

В Харькове 30 марта синоптики прогнозируют на ночь снег и мокрый снег, днем — без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 1−3° тепла, а днем ​​потеплеет до 10−12° выше нуля.

Погода в Одессе завтра будет солнечной. Температура воздуха ночью опустится до 1−3° выше нуля, а днем ​​поднимется до 11−13° тепла.

Геомагнитная обстановка в Киеве 30 марта ожидается неспокойная. В первой половине дня обещают слабые магнитные бури, а затем небольшие возмущения магнитосферы Земли, которые ненадолго прекратятся после обеда.

Ранее сообщалось, что сегодня на всей территории Украины наступило потепление.