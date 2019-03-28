Погода в Украине 29 марта: синоптики прогнозируют существенное потепление (КАРТА)

Погода в Украине 29 марта. Фото: Федеральный Университет - КФУ

https://racurs.ua/n120004-pogoda-v-ukraine-29-marta-sinoptiki-prognoziruut-suschestvennoe-poteplenie-karta.html

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Погода в Украине 29 марта будет теплой и солнечной. На территории Украины прекратятся осадки, а столбики термометров поднимутся до 9−12° тепла днем.

Самые высокие показатели температуры воздуха прогнозируют в западных областях, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 29 марта будет солнечной, осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​поднимется до 7−9° выше нуля.

В Львове 29 марта будет тепло и солнечно. Столбики термометров ночью покажут 0−2° тепла, а днем ​​- 10−12° выше нуля.

Погода в Днепре 29 марта будет теплой, осадки не прогнозируют. Ночью будет прохладно, температура воздуха будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла. Днем потеплеет до 8−10° тепла.

В Харькове 29 марта синоптики также не прогнозируют осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 1−3° мороза, а днем ​​будут показывать 6−8° тепла.

Погода в Одессе 29 марта будет солнечной. Температура воздуха ночью опустится до 0−2° тепла, а днем ​​поднимется до 9−11° выше нуля.

Магнитные бури завтра в Киеве ожидаются в первой половине дня. По прогнозам метеорологов, они достигнут третьего уровня. После обеда будут наблюдаться лишь небольшие волнения.