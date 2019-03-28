Акция в Херсоне. Фото: Иван Оберемко в Facebook

https://racurs.ua/n120003-ubiyca-doljen-sest-aktivisty-dvijeniya-kto-zakazal-gandzuk-mitingovali-vozle-domov.html

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Активисты движения «Кто заказал Гандзюк» 28 марта митинговали возле домов руководства Херсонской областной государственной администрации.

Демонстранты забросали петардами дома председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука. Также митингующие на асфальте сделали надписи: «Здесь живет убийца», «Умри, собака» и тому подобное. Активисты во время митинга выкрикивали «Убийца должен сесть». Об этом сообщает Иван Оберемко в Facebook.

На место происшествия прибыли правоохранители, но они не препятствовали активистам. А демонстранты митинговали и под областным управлением Национальной полиции, жгли файеры.

Как известно, на Катерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года неподалеку от ее дома. Херсонскую активистку облили кислотой. Она умерла через месяц после госпитализации.

Напомним, 21 марта Киевский апелляционный суд оставил в силе решение об отстранении Владислава Мангера от исполнения обязанностей председателя Херсонского областного совета.