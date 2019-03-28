Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Акция в Херсоне. Фото: Иван Оберемко в Facebook

«Убийца должен сесть»: активисты движения «Кто заказал Гандзюк» митинговали возле домов чиновников Херсонской ОГА (ФОТО, ВИДЕО)

28 мар 2019, 16:00
999

Активисты движения «Кто заказал Гандзюк» 28 марта митинговали возле домов руководства Херсонской областной государственной администрации.

Демонстранты забросали петардами дома председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука. Также митингующие на асфальте сделали надписи: «Здесь живет убийца», «Умри, собака» и тому подобное. Активисты во время митинга выкрикивали «Убийца должен сесть». Об этом сообщает Иван Оберемко в Facebook.

На место происшествия прибыли правоохранители, но они не препятствовали активистам. А демонстранты митинговали и под областным управлением Национальной полиции, жгли файеры.

Как известно, на Катерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года неподалеку от ее дома. Херсонскую активистку облили кислотой. Она умерла через месяц после госпитализации.

Активисты устроили митинг под домами чиновников ОГА. Фото: Иван Оберемко в Facebook

Активисты устроили митинг под домами чиновников ОГА

Активисты устроили митинг под домами чиновников ОГА

Активисты устроили митинг под домами чиновников ОГА

Активисты устроили митинг под управлением полиции

Напомним, 21 марта Киевский апелляционный суд оставил в силе решение об отстранении Владислава Мангера от исполнения обязанностей председателя Херсонского областного совета.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Крупный пожар произошел в офисном центре в Бангладеш, по меньшей мере семь человек погибли (ВИДЕО)

В деловом районе Дакки вспыхнул пожар в многоэтажном офисном центре. Люди вынуждены прыгать из окон, чтобы не сгореть заживо. Жертвами ЧП стали уже семь человек

Новости мира
16:37

«Убийца должен сесть»: активисты движения «Кто заказал Гандзюк» митинговали возле домов чиновников Херсонской ОГА (ФОТО, ВИДЕО)

В Херсоне активисты в поддержку инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк» и «Национального корпуса» устроили акции под домами чиновников областной государственной администрации и управления Национальной полиции

Новости Украины
16:00

Выборы президента: Тимошенко сравнялась с Порошенко в последнем соцопросе «Рейтинга» (ИНФОГРАФИКА)

Социологическая группа «Рейтинг» сегодня обнародовала последние итоги опроса относительно электоральных настроений украинцев. Тройка лидеров остается неизменной — Зеленский, Порошенко и Тимошенко

Новости Украины
13:22