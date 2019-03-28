Акція у Херсоні. Фото: Іван Оберемко у Facebook

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Активісти руху «Хто замовив Гандзюк» 28 березня мітингували поблизу осель керівництва Херсонської обласної державної адміністрації.

Демонстранти закидали петардами оселі голови Херсонської облради Владислава Мангера та заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука. Також мітингувальники на асфальті зробили написи: «Тут живе вбивця», «Собака, вмри» тощо. Активісти під час мітингу вигукували «Вбивця має сісти». Про це повідомляє Іван Оберемко у Facebook.

На місце події прибули правоохоронці, але вони не перешкоджали активістам. А демонстранти сьогодні мітингували й під обласним управлінням Національної поліції, палили фаєри.

Як відомо, на Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року неподалік від її будинку. Херсонську активістку облили кислотою. Вона померла через місяць після госпіталізації.

Нагадаємо, 21 березня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про відсторонення Владислава Мангера від виконання обов’язків голови Херсонської обласної ради.