ВВС вибачилася перед Порошенком за звинувачення у корупції. Фото: Vesti.Ru

https://racurs.ua/ua/n120002-vvs-vybachylasya-pered-poroshenkom-za-zvynuvachennya-u-korupciyi.html

Ракурс

За публікацію недостовірних даних та звинувачення у корупції президента України Петра Порошенка вибачилася ВВС.

У травні минулого року на ресурсі було оприлюднено інформацію щодо сплати Порошенком 400 тис. дол. особистому адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коєну за розширення короткої зустрічі до формату переговорів, повідомляє «ВВС Україна».

Також ця інформація з’явилась у новинній програмі News at Ten. Але її було видалено з сайту ще минулого року.

Тепер ВВС вибачилася перед Порошенком. Також засіб масової інформації готовий сплатити заподіяну моральну шкоду та судові витрати президента.

На вибачення ВВС вже відреагував прес-секретар президента Святослав Цеголко. Він наголосив, що ЗМІ сплатить компенсацію за рішенням суду. Наразі ж у Порошенка чекають вибачень від «1+1», які звинуватили президента у вбивстві рідного брата.

Нагадаємо, 31 березня в Україні відбудуться вибори президента. На головну посаду в державі претендують 38 кандидатів.