Артем Ситник, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n120001-dbr-pochalo-rozsliduvaty-mojlyve-vtruchannya-ochilnyka-nabu-v-prezydentski-vybory-v-ssha-v-2016-roci.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало слідчі дії у справі про можливе втручання очільника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника у президентські вибори в США у 2016 році.

Про це директор ДБР Роман Труба заявив сьогодні під час прес-конференції, повідомляє «Укрінформ».

Труба зазначив, що відповідне кримінальне провадження співробітники Генпрокуратури зареєстрували нещодавно, слідчі дії у ньому лише розпочинаються.

Кілька тижнів тому на позачерговому засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради народний депутат Борислав Розенблат зробив заяву щодо Ситника з цього питання, а згодом на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук оприлюднив запис, на якому людина із голосом, схожим на голос директора НАБУ, розповідає, що під час виборів 2016 року допомагала конкурентові чинного президента США Дональда Трампа Хілларі Клінтон. Свої мотиви людина з голосом Ситника пояснювала тим, що в Трампа внутрішні питання домінують над зовнішніми, в той час як Клінтон належить до тієї когорти політиків, для яких важливою є гегемонія США у світі.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що доручив перевірити цю інформацію.