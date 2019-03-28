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Ракурс
Артем Сытник, фото: «Википедия»

ГБР начало расследовать возможное вмешательство главы НАБУ в президентские выборы в США в 2016 году

28 мар 2019, 15:46
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Государственное бюро расследований (ГБР) начало следственные действия по делу о возможном вмешательстве главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника в президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом директор ГБР Роман Труба заявил сегодня во время пресс-конференции, сообщает «Укринформ».

Труба отметил, что соответствующее уголовное производство сотрудники Генпрокуратуры зарегистрировали недавно, следственные действия в нем только начинаются.

Несколько недель назад на внеочередном заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады народный депутат Борислав Розенблат сделал заявление относительно Сытника по этому вопросу, а затем на своей странице в социальной сети Фейсбук обнародовал запись, на которой человек с голосом, похожим на голос директора НАБУ, рассказывает, что во время выборов 2016 года помогал конкуренту действующего президента США Дональда Трампа Хиллари Клинтон. Свои мотивы человек с голосом Сытника объясняла тем, что у Трампа внутренние вопросы доминируют над внешними, в то время как Клинтон принадлежит к той когорте политиков, для которых важна гегемония США в мире.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что поручил проверить эту информацию.


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