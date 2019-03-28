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Выборы президента — второй тур: последние соцопросы о шансах Порошенко, Тимошенко и Зеленского. Фото: ВВС

Выборы президента — второй тур: последние соцопросы о шансах Порошенко, Тимошенко и Зеленского

28 мар 2019, 15:18
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Выборы президента Украины, очевидно, будут проходить в два тура. Социологи обнародовали опрос о том, у кого из кандидатов в президенты, по мнению украинцев, есть шансы попасть во второй тур.

Владимир Зеленский может выйти во второй тур, считает почти 41% опрошенных. Также туда могут попасть Юлия Тимошенко (38%) и Петр Порошенко (37%). Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

По 6% опрошенных граждан считают, что во второй тур выйдут Юрий Бойко и Анатолий Гриценко.

Этот опрос проводился 22−27 марта среда 3 тыс. респондентов на всей территории Украины, кроме оккупированной части. Погрешность выборки — на уровне 1,8%.

По данным другого общенационального соцопроса — от фонда «Демократические инициативы» им. Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС), избиратели тех же кандидатов — Зеленского, Порошенко и Тимошенко — уверены, что их кандидат попадет во второй тур.

Избиратели Зеленского, Порошенко и Тимошенко уверены, что их кандидат попадет во второй тур - данные Фонда им. Кучерива и КМИС

В качестве мотива голосования за политиков, которые могут не войти во второй тур, опрошенные называли то, что кандидат относится к определенной политсиле, за которую избиратель будет голосовать на выборах в парламент.

При этом 59% граждан не верят в то, что президентские выборы будут честными. В прозрачность и законность голосования верит лишь 31% опрошенных.

В изменение ситуации в стране к лучшему благодаря выборам верят 56% граждан, еще 16% убеждены, что никаких изменений не произойдет, а 10% считают, что положение дел в Украине ухудшится.

Этот опрос проводился 20−26 марта среди 1,6 тыс. респондентов по всей Украине, кроме аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 3,7%.

Президентские выборы в Украине состоятся в ближайшее воскресенье, 31 марта. Украинцы будут выбирать главу государства среди 38-ми кандидатов. Накануне свою кандидатуру снял представитель «Социалистической партии» Александр Мороз.

Источник: Ракурс


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