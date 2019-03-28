Кандидаты в президенты Украины — 2019: социалисты, националисты и популисты

Кандидаты в президенты Украины 2019. Илья Кива, Сергей Каплин, Руслан Кошулинский, Олег Ляшко

https://racurs.ua/2311-kandidaty-v-prezidenty-ukrainy-2019-socialisty-nacionalisty-i-populisty.html

Ракурс

«Ракурс» продолжает изучать предвыборные программы кандидатов в президенты Украины. Ранее мы уже писали о группах так называемых либералов, темных лошадок, дискотеки 90-х, жирных котов, натуралистов, сбитых летчиков и специалистов по безопасности. Наконец настал черед последнего блока — социалисты, националисты и популисты.

Когда какой-нибудь мажор, пересевший из папиной волги прямиком в собственный мерседес, пишет в своей программе о «народе», которого ни разу в жизни в глаза не видел, это смешно и жалко. Но есть кандидаты, у которых «народ» — центр их политической доктрины.

Социалисты, националисты и вилоносный популист готовы доказывать, что каждый из них — носитель уникальных политических идей. Однако если прочитать их программы подряд, то выясняется интересная вещь: в некоторых ключевых вопросах они проявляют трогательное единодушие. Например, в вопросе о земле. Отдать ее народу? Да черта с два! Мораторий и еще раз мораторий!

Ну а теперь — о каждом кандидате по отдельности.

Илья Кива: человек с пистолетом

После того как Александр Мороз ушел из Соцпартии, у нее появился новый могучий лидер. Только вот кто он? Илья Кива утверждает, что это он возглавил партию в 2017 году, а следующий наш герой Сергей Каплин говорит, что нет, неправда это. Но в любом случае Илья Кива — интересный кандидат.

Ему 41 год, родом из Полтавы, окончил Геологоразведочный техникум, потом Пединститут. Работал главным бухгалтером, инженером-технологом на железной дороге. Утверждает, что бизнесом никогда не занимался. В 2009-м окончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого, но сразу в органы не пошел — еще некоторое время поработал в Государственной службе автомобильных дорог, потом стал заместителем начальника Управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области. СМИ пишут, ссылаясь на Единый реестр судебных решений, что именно тогда Илья Кива стал фигурантом уголовного дела о взятке, закончившегося для него штрафом.

А в 2014-м жизнь кандидата в президенты резко меняется: он — один из тех «новых людей», которых вынесла наверх Революция достоинства. Илья Кива пришел в 2014-м в милицию и возглавил батальон особого назначения «Полтавщина». Будучи командиром, он своеобразно боролся с пьянством во вверенном ему подразделении: пристегивал нарушителей на пару суток наручниками к столбам, фотографировал, а фото отсылал родным. В конце октября он был отстранен от командования, а батальон расформирован. Но уже в декабре 2014-го Арсен Аваков назначает его замначальника УМВД Украины в Донецкой области, а летом 2015-го — замначальника Херсонской областной милиции в звании подполковника. Тогда же Илья Кива возглавил полтавский Союз ветеранов АТО.

В Херсоне кандидат проработал недолго. С октября 2015-го он перебирается в Киев и возглавляет Департамент противодействия наркопреступности. И параллельно ведет передачу «Трафик с Кивой» на телеканале NewsOne. На одной из передач он отжег не по-детски: пригласил в эфир пару наркозависимых ребят, предложил показать, как сделать наркотик из подручных средств, а потом вызвал в студию полицейских, которые задержали гостей.

Кандидат продолжал отжигать: в апреле 2016-го появились фото Ильи Кивы в поезде «Львов — Киев» — он ходил по вагону с пистолетом, заткнутым за пояс. Тогда же, в апреле 2016-го, омбудсмен Валерия Лутковская обратилась к главе МВД с требованием уволить Киву из органов за посты, призывающие к насилию над людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, и за некоторые другие выходки. Вскоре тот действительно был уволен и… стал советником министра внутренних дел (октябрь 2016 — июнь 2017), а в октябре возглавил профсоюз МВД. Ну и параллельно пошел в политику. Примкнул к социалистам и в июле 2017-го был избран главой СПУ (что привело к расколу политической силы).

Вообще Илья Кива чудил много и вкусно — например, попал в объектив, когда в ресторане на Бали ел суши руками. Но это все милая чепуха. А вот то, что он выступал на ток-шоу российского канала, подыгрывал Скабеевой, работая «украинцем для битья», — куда более серьезный компромат. Это, впрочем, не помешало Киве поучаствовать в поджоге главного офиса канала «Интер» (по крайней мере, в этом его обвинило руководство телеканала).

Но давайте откроем программу. Разумеется, никакой социалистической идеи (серьезной идеи!) там нет, а есть материализация духов и раздача слонов. Выведем оккупационные войска, введем миротворцев, отменим налоги на Донбассе и в Крыму.

Социальная защита мечты — 12 минимальных зарплат одноразово на рождение ребенка и ежемесячно минимальная зарплата. Пенсии, само собой. Выплаты по безработице — до уровня минимальной зарплаты, единый реестр граждан для выделения материальной помощи людям, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Бесплатная медицина. Бесплатное образование. Ну и плюс некая «красивая инфраструктура» людей с ограниченными возможностями. Только нигде ни слова, за какие средства будет строиться этот социальный рай. Хотя нет, предполагается «реприватизация». Вероятно, по гениальной формуле «взять все, да и поделить».

Об образовании занятно. Вот, например: «Интегрируем в современную систему лучшие принципы финской и советской системы» (а ничего, что это принципиально несовместимые системы?). Или вот что-то о выпускниках неких «профтехучилищ» — в нашей стране ПТУ давно нет, есть профессиональные лицеи, колледжи и высшие профессиональные училища. Образование мы взяли исключительно для примера — чтобы показать, насколько кандидат владеет материалом.

После этого читать об «инвестициях в науку — инвестициях в будущее» и «праве на честный суд» уже неинтересно. Хотя стоп! Здесь есть новшество. «Незаконное обогащение, коррупция и уклонение от уплаты налогов станут самыми страшными преступлениями после государственной измены», и за них предполагается… смертная казнь.

А вот землю продавать нельзя! Ни пяди родной земли капиталистам.

Сергей Каплин: человек с топором

39-летний Сергей Каплин не только лютый враг, но и земляк предыдущего кандидата, он родом с Полтавщины. Два образования — Университет пищевых технологий (экономист) и Университет им. Гетьмана (юрист).

В 18 лет Каплин создал Всеукраинскую общественную организацию «Украинская лига молодых предпринимателей», а уже в 2005 году стал директором Агентства международного делового партнерства «Укрэксимцентр». Довольно необычная карьера. Данных о семье Каплина в открытых источниках найти не удалось, и только в одной из телепрограмм мелькнула сплетня о том, что якобы отец кандидата был личным советником Валерия Пустовойтенко.

«Лига» в своем досье на Сергея Каплина пишет, что в 1998‒2002 он был главой общественной организации «Украинская лига молодых предпринимателей». 2000‒2004 — член политсовета Партии промышленников и предпринимателей Украины , член правления Украинского союза промышленников и предпринимателей, советник председателя Государственного комитета по вопросам развития предпринимательства и регуляторной политики (кандидату в это время было немногим больше 20 лет).

С 2006 года — основатель и председатель общественной организации «Союз вкладчиков». С 2008 года — член общественной коллегии при Государственной таможенной службе Украины, общественной коллегии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2007 по 2010 — советник президента УСПП Анатолия Кинаха, народного депутата от Партии регионов.

И вот в 2012-м Каплин вдруг создает Движение простых людей, а затем и Партию простых людей. В том же году проходит в парламент от партии «Удар». В 2014 году снова проходит в Раду, но на этот раз уже как выдвиженец БПП (вышел из фракции в 2016 году).

А потом он становится социалистом и даже главой Соцпартии, но не той, где Кива, а другой. Партию простых людей Каплин переименовал в Социал-демократическую партию. Просто к сведению: у нас в стране есть три социал-демократических партии. Также был создан блок «За простых людей», куда вошли СПУ, Партия пенсионеров Украины и профсоюзы. Каплин заявил, что блок будет баллотироваться на выборы в местные советы, парламент и делегирует кандидата на должность президента.

Если Кива любит пистолеты, то Каплин предпочитает топоры. В 2014-м, например, он разрубил топором дверь в кабинет полтавского мэра Александра Мамая. А совсем недавно, на прошлой неделе, кандидат пытался пройти с топором в помещение «Нафтогаза», чтобы разрубить в щепки двери кабинета Андрея Коболева. Но топор у него отобрали охранники, а потому пришлось просто дергать дверную ручку…

А теперь — программа. Она называется «Социальный курс — за простых людей». Социал-демократ обещает уже в этом году минимальную пенсию в 5000 грн, минимальную зарплату в 10 000 грн, уменьшение цены на газ в четыре раза и создание 5 млн новых рабочих мест.

Пожалуй, это все, что стоит знать о программе Каплина.

Ах да, земля! Ее продавать нельзя. Зато кандидат гарантирует «справедливую оплату нелегкой работы селян». Видимо, он хорошо разбирается в нелегкой работе селян и в том, как за нее платят.

Олег Ляшко: человек с вилами

После изучения биографий и программ предыдущих кандидатов просто хочется взять и расцеловать «всенародного скотыняку» Олега Ляшко — примерно так, как он целовал коров под парламентом. Он — натуральный махровый популист и не скрывает этого.

Олегу Ляшко 46 лет, родился в Чернигове. Википедия пишет, что он остался сиротой при живых родителях: они разошлись, мальчика отдали в интернат. После школы работал пастухом, выучился на тракториста, а потом пытался поступать в Киевский университет Шевченко на журналистику. И, конечно же, его срезали: в то время нелегко было поступать в мажорский вуз с улицы.

Но журналистика — профессия демократичная. Если ты молод, боек и умеешь с горем пополам монтировать существительные, прилагательные и сказуемые, то все получится, даже если у тебя нет диплома. Юный Ляшко поработал в каких-то давно забытых «Молодой Гвардии» и «Коммерческих вестях», потом засветился в газете «Политика». Сейчас о ней все забыли, а в 90-х это было ого-го!

Еще зеленым пацаном Ляшко понял, что на журналистике много не заработаешь, и пошел в политику. После провальной попытки оказаться в парламенте в 2002 году он поставил на Тимошенко и в 2006-м таки стал народным депутатом, занимался вопросами депутатской этики. Но в 2010-м его исключили из фракции БЮТ — якобы за независимую позицию, а по слухам — за сексуальный компромат.

Но не беда — в августе того же 2010 года была зарегистрирована Радикальная партия, а спустя год у нее появился новый лидер, и название изменили на Радикальную партию Олега Ляшко. Не хочется дальше пиарить звезду политических ток-шоу и ньюзмейкера, целующегося с коровами, — сами все знаете. Между прочим, на президентских выборах 2014-го Ляшко занял третье место.

В своей программе «План Ляшко» кандидат утверждает, что написал ее сам, и в это вполне можно поверить.

Гвоздь программы — полный холодильник мяса. Для этого нужно сказать наше решительное «нет!» хаосу и бардаку. Сократим количество депутатов, ликвидируем премьера, а мальчиком для битья оставим президента — «чтобы людям было, с кого спрашивать». Кстати, если в программе Каплина фигурируют «простые люди», то у Ляшко это — «обычные люди». Есть в программе и «люди труда», и «достойная жизнь», и прочий стандартный набор.

Ну и общее для всех кандидатов из этой группы — запрет на продажу земли.

Руслан Кошулинский: монополия на патриотизм

После четырех клоунов политического цирка трудно писать о серьезном кандидате с реальной, хоть и не очень большой поддержкой в обществе. Кошулинского выдвинули объединенные националисты, и он тоже выступает «за народ». Но если в «простой народ» предыдущих кандидатов может легко вписаться кто угодно, то экзамен на «народ» Кошулинского сдать непросто: в него достоин войти только отборный, сочный, генетически правильный украинец.

Кандидату 49 лет, львовянин. Высшее образование получил в 37 лет, а до того жил интересной и богатой жизнью предпринимателя. Окончив Кооперативный техникум во Львове, работал заведующим производством в ресторане в Карпатах, потом несколько лет трудился на золотых приисках в Сибири, поваром в артели. Вернувшись в Украину в 1996-м, вступил в «Свободу», с 2001-го стал помощником-консультантом депутата Олега Тягнибока. Заодно и получил высшее образование, окончив Тернопольский государственный экономический университет по специальности «право». Правда, доучился кандидат только до бакалавра.

Зато политическая карьера пошла на взлет. С 2008 года Руслан Кошулинский становится заместителем Тягнибока, в 2010‒2012 — председатель фракции «Свободы» во Львовском горсовете, в 2012‒2014 — нардеп парламента VII созыва. С декабря 2012-го — вице-спикер парламента.

Во время Революции достоинства Кошулинский проявил себя молодцом, собрав по собственной инициативе депутатов на заседание ВР, и, собственно, решения, принятые на этом заседании, легитимизировали новую власть.

Но на осенних парламентских выборах партия «Свобода» не одолела проходной барьер, а Руслан Кошулинский получил повестку. Сообщается, что воевал на Донбассе, артиллерист. Осенью 2015-го после окончания службы боролся за пост городского головы Львова, вышел во второй тур, но уступил Андрею Садовому.

Однако в ноябре того же 2015 года Кошулинский становится депутатом Львовского облсовета. Ему принадлежит скандальный законопроект «О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области» (решение принято в сентябре 2018-го).

В президенты Руслан Кошулинский идет единым кандидатом от националистических сил. Это, конечно же, «Свобода», «Правый сектор», ОУН, КУН и С14.

В этом видится две тенденции. Первая — националистам приходится идти на компромиссы и объединяться, потому что каждая из организаций сама по себе уже не представляет реального веса (и доказательство тому — провал «Свободы» на парламентских выборах 2014-го). К тому же репутация «Свободы» несколько подмочена. Так, например, нардеп и кандидат в президенты Сергей Тарута заявлял, что в партию вливали финансы Андрей Клюев и Игорь Коломойский. Дмитрий Добродомов, экс-кандидат в президенты, снявший свою кандидатуру в пользу Гриценко, утверждал, что «Свобода» работает на Россию, рисуя устрашающий образ «украинских националистов».

Вторая тенденция — упитанное лицо Олега Тягнибока, самого раскрученного украинского националиста, уже намозолило глаза украинским избирателям, и партии понадобилось новое — мужественное, бескомпромиссное лицо воина. Как раз такое, как у Руслана Кошулинского.

А теперь о программе, которая называется «За достойное будущее без олигархов». Кандидат Кошулинский начинает ее с «реальной люстрации». Отличный популистский ход — наказать «плохих» и заменить их «хорошими». А заодно отменить неприкосновенность не только депутатов, но и судей, и самого президента.

Справедливости ради нужно сказать, что в программе Кошулинского есть много дельных вещей. Правда, они больше относятся к сфере ответственности парламента, а не президента. Но это по-своему логично: скорее всего, поход на президентские выборы для Кошулинского (как и для многих других кандидатов) — промоушн перед осенними парламентскими выборами.

Кстати, он пишет о пропорциональной системе выборов в парламент по открытым партийным спискам, и это правильно. Поэтому оставим в стороне предложения вроде «Утвердить новый Кодекс законов о труде и новый Налоговый кодекс» и «обеспечить малый и средний бизнес доступными кредитами». Первое в компетенции парламента, второе — Кабмина.

А вот внешнеполитическая и военная составляющие программы заслуживают внимательного рассмотрения. Нынешняя международная политика именуется «бесхребетной», а Минские соглашения — бесплодными. В целом же кандидат призывает сформулировать стратегический курс государства — европейский украиноцентризм, подписать двухсторонние соглашения с США и Великобританией о полномасштабной военно-технической помощи Украине, включая предоставление летального оружия. Кандидат также предлагает разорвать дипломатические отношения и все международные договоры с РФ до полной деоккупации Украины.

Там еще много хороших правильных вещей — о создании профессиональной контрактной армии и резервистов по образцу Швейцарии (а для этого необходимо принять наконец закон об оружии), полном перевооружении ВСУ, утверждении государственной программы военного кораблестроения и о принятии закона «О морской политике Украины», реорганизации военно-промышленного комплекса.

Социальная часть программы выглядит по-настоящему социалистической (в отличие от популистского блеяния патентованных «социалистов»). Например, Кошулинский предлагает провести реприватизацию и запретить приватизацию прибыльных предприятий, вернуть в государственную или коммунальную собственность монополистов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и продавать газ и электроэнергию населению по себестоимости, организовать программы по предоставлению социального жилья, принять закон о многоуровневом пенсионном обеспечении (это снова-таки вопрос к парламенту).

И, конечно же, запретить торговлю землей. Ее кандидат предлагает предоставлять в долгосрочное владение исключительно украинским гражданам с правом семейного наследования или продажи лишь государству.

В целом это хорошая крепкая социалистическая программа.

Но в гуманитарной части Кошулинский напоминает, что он не социалист, а националист. И здесь смущают не столько цели, поставленные кандидатом, сколько меры, необходимые для их достижения. Обязательный экзамен по украинскому для госслужащих и кандидатов на выборные должности — вполне логично. «Очистить информационный простор от вражеской пропаганды» — было бы неплохо. Но как? Очень просто, считает кандидат Кошулинский: «Лишать лицензий СМИ, которые нарушают языковое законодательство (напомним, у нас пока нет языкового законодательства), принижают национальное достоинство украинцев (критерии!), распространяют дезинформацию или ведут антиукраинскую пропаганду».

Кандидат также предлагает после деоккупации проверять каждого на гражданство других государств, сотрудничество с оккупационным режимом и (внимание!) лояльность к Украине. Все это звучит как будто правильно, но здесь необходимы четкие правовые критерии наличия или отсутствия этой самой лояльности.

В общем, серьезный кандидат... на будущие парламентские выборы.