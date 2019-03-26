Кандидаты в президенты Украины — 2019: специалисты по безопасности

Кандидаты в президенты Украины 2019. Валентин Наливайченко, Игорь Смешко, Анатолий Гриценко, Александр Соловьев, Виталий Куприй

https://racurs.ua/2308-kandidaty-v-prezidenty-ukrainy-2019-specialisty-po-bezopasnosti.html

Ракурс

«Ракурс» продолжает знакомить читателей с предвыборными программами кандидатов в президенты Украины. Ранее мы уже рассмотрели группы так называемых либералов, темных лошадок, дискотеки 90-х, жирных котов, натуралистов и сбитых летчиков. В этом выпуске — специалисты по безопасности.

Все, кто так или иначе имел отношение к силовым структурам, любят позиционировать себя как «людей, которые всегда обеспечат закон и порядок», «защитников». Среди кандидатов в президенты сегодня — двое экс-глав СБУ, один экс-министр обороны и один полковник милиции, возглавлявший департамент в Министерстве внутренних дел. Люди в погонах, которые и в программах своих подчеркивают собственную маскулинность и воинственность.

Но давайте для начала вернемся на пять лет назад. Вот, например, что писали СМИ в марте 2014 года: «В Службе безопасности Украины отметили, что почти 1500 сотрудников не были верны присяге и остались на аннексированном полуострове».

А вот более свежие данные, 2018 год. Бывший и. о. министра обороны Михаил Коваль в суде по делу о госизмене Януковича привел такие цифры: «Из оккупированного Крыма на материковую часть Украины прибыли примерно 23% военнослужащих Минобороны, 45% военнослужащих Нацгвардии, 28% сотрудников Госпогранслужбы, 15% военнослужащих СБУ, 3% сотрудников УГО, 22% сотрудников Космического агентства».

Просто помните об этом, читая программы кандидатов в президенты.

Валентин Наливайченко: добровольческая армия и закон об оружии

Даже из самых прилизанных официозных справок видно, что биография кандидата полна загадок, что, впрочем, типично для дипломата и спецслужбиста. Но наша задача сейчас — не исследовать тайны, а познакомить избирателей в самых общих чертах с жизнью и программой каждого из кандидатов.

Валентин Наливайченко, 52 года, родился в Запорожье, в рабочей семье. Окончив школу с золотой медалью, поступил на филфак Харьковского университета (специальность «Русский как иностранный»). Через год был призван в армию (в 80-х студенческий билет не давал права на отсрочку).

Служба Валентина Наливайченко проходила в воинской части «Десна» в Черниговской области. На территории Украины, заметьте, хоть в то время гэбэшники везде были вроде бы одинаковыми — советскими. После армии молодой человек перевелся из Харькова в Киев, чему, скорее всего, поспособствовала именно армейская служба. Тогда представители… одной интересной организации умели отбирать толковых мальчиков без связей и немножко помогать им в карьере.

После университета, который он окончил с красным дипломом, Валентин Наливайченко поработал учебный год на хорошем месте — преподавал русский язык студентам-иностранцам в КИСИ и заодно был в вузе завотделом по работе с иностранцами. А потом молодому преподавателю предложили поучиться в Институте разведки КГБ СССР им. Андропова. Там он проучился с 1991 по начало 1994 года, а потом ушел по собственному желанию и вернулся в Украину. Однако старший лейтенант СБУ прослужил в этой организации всего два месяца, а после был уволен в запас «в связи со служебным несоответствием».

Следующие 12 лет Валентин Наливайченко провел на дипломатической службе: сначала три года в Финляндии, где дорос до первого секретаря посольства Украины, затем четыре года в МИД в Киеве (последняя должность — заместитель начальника Консульского управления Департамента консульской службы). Следующие два года — в США, консул посольства Украины. После Америки Валентин Наливайченко год проработал заместителем министра иностранных дел, а потом на год отправился послом в Беларусь.

После столь впечатляющей дипломатической карьеры на следующие четыре года (2006‒2010) Валентин Наливайченко вернулся в родную организацию на коне — председателем СБУ. И принялся за реформирование этой структуры. Так, например, в это время были рассекречены и открыты для свободного доступа архивы СБУ, обнародовано множество документов, проливающих свет на самые трагические вехи украинской истории. Например, при нем СБУ инициировала судебный процесс по Голодомору.

Но в марте 2010 года президентом стал Янукович, и Голодомор уже, извините, оказался не в тренде. Валентина Наливайченко уволили с должности, и для него наступил новый период — партийный. Вступив в 2010 году в «Нашу Украину», через два года он вышел из нее и перешел в партию «Удар» Виталия Кличко. В этом же году прошел в парламент по списку «Удара». Интересно, что одним из помощников депутата Наливайченко был Дмитрий Ярош.

Тем временем против Наливайченко возбудили дело о государственной измене — мол, он, будучи председателем СБУ, пускал в святая святых сотрудников американских спецслужб. Через год, уже после Революции достоинства, дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

Валентин Наливайченко принимал активное участие в Революции достоинства, а 22‒23 февраля 2014 года участвовал вместе с Аваковым в спецоперации по задержанию Януковича в Крыму, закончившейся, как мы знаем, провалом. Но на следующий день Наливайченко снова назначен председателем СБУ и вошел в состав Совета национальной безопасности и обороны, и во время его председательства СБУ инициировала ряд резонансных дел, а в России против него самого было возбуждено уголовное дело.

После увольнения он стал в жесткую оппозицию к президенту, основал общественно-политическое движение «Справедливость», которое сегодня дружит с «Батькивщиной», «Укропом», «Самопомощью» и некоторыми другими партиями из, условно говоря, патриотической оппозиции.

А теперь перейдем к программе. Среди своих приоритетов кандидат Наливайченко называет восстановление мира и территориальной целостности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, а также безопасность граждан. Но описание путей достижения этих целей грешит расплывчатостью (что, впрочем, является слабым местом очень многих программ — декларируя, «что», кандидаты забывают написать, «как»).

Хотя кое-какая конкретика в программе есть. Например, Наливайченко предлагает принять закон об импичменте президента и снять неприкосновенность не только с депутатов, но и с судей, а также сократить количество госчиновников, начиная с урезания количества министерств.

Из интересных предложений в «военной» части программы — создание резервной добровольческой армии и принятие закона об оружии. По части борьбы с коррупцией предлагается антикоррупционный аудит всех нормативно-правовых актов (хорошая идея, кстати).

А вот социальная часть целиком состоит из правильных лозунгов, вроде этого: «Создать европейскую, доступную каждому систему высшего среднего и начального образования» или «Гарантируем свободу слова и развитие свободных медиа». Поэтому радует то, что программа короткая, и,соответственно, пустых слов в ней тоже сравнительно немного.

Игорь Смешко: «Бог, свобода, семья и Украина»

Вот еще одна таинственная фигура, экс-председатель СБУ, три года отработавший в Штатах. Игорю Смешко 63 года, он родом из Черкасской области (Звенигородка). По образованию — военный инженер (Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище). Второе образование — юрист (КГУ им. Шевченко). Учился Игорь Смешко и за границей — в США, Англии и Швеции, но это было уже после того, как он связал свою карьеру со спецслужбами.

А начинал он как советский армейский офицер, служил в Германии. Вскоре после провозглашения независимости Игорь Смешко работал в Министерстве обороны, а затем на три года уехал в Штаты — военным атташе при посольстве Украины. В 1995 году, вернувшись из-за океана, возглавил Комитет по вопросам разведки при президенте Украины, с 1997 по 2000 год — Главное управление разведки Минобороны. После этого Смешко — снова военный атташе, на этот раз в Швейцарии. А осенью 2003 года он становится председателем СБУ. Кстати, его замом был Владимир Сацюк, приближенный Виктора Медведчука, тогдашнего главы Администрации президента.

После того как президентом стал Виктор Ющенко, Игорь Смешко был уволен с должности, а в декабре 2005-го — с воинской службы. Некоторые источники упоминают и то, что осенью 2004-го накануне президентских выборов Смешко присутствовал на том самом ужине с кандидатом Ющенко, после которого последний серьезно заболел. Но сам Смешко заявлял, что если бы лично он действительно хотел отравить Ющенко, то будьте спокойны: довел бы дело до конца.

Вернемся к биографии. После увольнения самое время было заняться политикой и общественной деятельностью. С 2006 по 2009-й экс-глава СБУ стал президентом общественной организации «Центр стратегических исследований и анализа». Потом была создана общественная организация «Сила и честь», ставшая позже партией. На парламентских выборах 2014-го эта партия с треском провалилась, набрав меньше 1% голосов.

В 2014-м Игорь Смешко стал советником президента Украины и председателем Комитета по вопросам разведки. Через год с должности был уволен, но оставался внештатным советником Петра Порошенко.

И совсем недавно, в январе этого года Смешко с помпой ушел из советников, после чего небезызвестный Дмитрий Гордон опубликовал видеообращение, в котором призывал Смешко идти в президенты и спасать Украину. И тот пошел…

Какой же план по спасению государства Игорь Смешко предлагает в своей программе «Семь побед для Украины»?

Вот, скажем, две первые победы: восстановление стабильности и управляемости государства и возвращение Донбасса и Крыма. Честно говоря, сплошное «принять меры», «формирование действенных механизмов», «создание рабочих мест, что будет стимулировать украинских граждан работать в Украине, а заробитчан — вернуться домой». Или вот: «Гарантированную военную безопасность государства обеспечу с опорой на высокоэффективный Сектор безопасности и обороны Украины». Общие слова и ничего больше.

Третьей победой в программе — преодоление коррупции! Как? Верховенство права — вот универсальный рецепт. И контролирование завершения процесса создания Антикоррупционного суда. И ужесточение правовых норм. И еще некоторое количество таких же пустых слов.

Четвертая и пятая победы — возобновление среднего класса, который бы составил более половины населения, и экономическое восстановление. Эффективная система законодательной защиты, создание социальных лифтов… И, конечно же, деолигархизация, демонополизация, деофшоризация и детенизация. Опять дубль-пусто.

От шестой победы — реформа государственно-политического устройства Украины — тоже ничего интересного не дождетесь. Как и от седьмой — строительство настоящей демократии в Украине.

Но в самом конце программы среди обтекаемых фраз обнаружилась заноза: «Бог, свобода, семья и Украина являются наивысшими духовными ценностями украинского народа». Что ж эти кандидаты, знатоки духовных ценностей, в массе своей так любят расписываться за народ? И бога своего совать везде, куда только можно?

Анатолий Гриценко: честный господин «Не»

Узнаваемость и упоминаемость кандидата прямо пропорциональна его рейтингам. У экс-министра обороны Анатолия Гриценко, кандидата от партии «Гражданская позиция», рейтинг очень приличный, он дышит в затылок троим лидерам гонки, и его биографию сегодня не треплет только ленивый. Поэтому мы пройдемся по ней очень коротко, не останавливаясь на скандалах.

61 год, родом из Черкасской области (Если Игорь Смешко из Звенигородки, то Анатолий Гриценко — из села под Звенигородкой, практически земляки). Окончил Суворовское училище, затем — Киевское высшее авиационное инженерное училище, уже после провозглашения независимости учился в США (Институт иностранных языков и Университет военно-воздушных сил).

В военной части Гриценко прослужил полтора года — с 1979 по 1981, потом был адъюнктом и затем — преподавателем Киевского высшего военного авиационного инженерного училища. 1992‒1994 годы — начальник проблемно-аналитического управления Научно-исследовательского центра Генштаба ВСУ (именно в это время он был откомандирован на учебу в Штаты). 1997‒1999 годы — руководитель аналитической службы аппарата СНБО. В 1999-м был уволен в запас и стал президентом Украинского центра экономических и политических исследований (больше известный как Центр Разумкова).

Анатолий Гриценко работал в избирательном штабе Ющенко в 2004 году, а в феврале 2005-го, сразу после того, как Ющенко стал президентом, кандидат Гриценко был назначен министром обороны в правительстве Тимошенко. Когда в сентябре 2005 года Ющенко отправил в полном составе в отставку правительство Тимошенко, для Гриценко он сделал исключение и тот остался министром обороны, но уже в правительстве Юрия Еханурова, а затем, в 2006 году — в правительстве премьера Януковича.

В 2007 году Анатолий Гриценко становится депутатом, пройдя на досрочных выборах в парламент от «Нашей Украины — Народной самообороны». А в 2009-м баллотировался в президенты от общественной организации «Гражданская позиция», которую представляет и сейчас.

В 2012 году «Гражданская позиция» присоединилась к «Батькивщине» и в целом к объединенной оппозиции, и в парламент VII созыва он прошел по спискам этой партии. Но во время Революции достоинства вышел из парламентской фракции и даже пригрозил сложить с себя депутатские полномочия, но не сделал этого.

15 января этого года Анатолий Гриценко был зарегистрирован кандидатом в президенты. Кстати, Садовый, Гнап и Добродомов сняли свои кандидатуры в его пользу.

По некоторым источникам, Анатолий Гриценко в 2004 году написал для кандидата в президенты Виктора Ющенко программу «10 шагов навстречу людям». Надо сказать, что та программа была лучше его собственной, нынешней. Тут снова в заголовке «люди»: «Честный Президент — будет служить людям!»

Вначале немножко стандартных фраз о чести, совести, достатке и безопасности. А дальше пошли сплошные «не». Каждая новая фраза начинается с «не»: не будет поборов, не будет дискриминации, не будет популизма. Не будет президент зарабатывать на крови, не будет паркетных генералов, не будет имитации борьбы с коррупцией… В общем, очень много разных «не» — на несколько страниц. Не будет судей-взяточников, не будет физического вымирания украинцев, не будет космических тарифов…

Только вот какая незадача. Кандидат Гриценко полагает, что рисует в своей программе апокалиптическую картину ужасов, которые творятся в стране сейчас, и лишь с его приходом все изменится коренным образом. Однако психологам хорошо известен такой феномен: человеческое подсознание отторгает отрицательную частицу «не», и снова-таки на подсознательном уровне откладывается, что кандидат собирается сотворить весь этот ужас.

Так что с точки зрения логики программа показалась пустой, а с точки зрения нейролингвистического программирования — абсолютно провальной.

Александр Соловьев: 100 дней

Еще один голубь мира залетел в наш кандидатник из Министерства внутренних дел: Александр Соловьев, 45 лет, родом из Донецкой области. Окончил горный техникум, отслужил в армии, отучился в Национальной академии МВД Украины. Работал в одном из райотделов милиции Донецка оперуполномоченным по экономическим преступлениям, потом по экономической же линии перешел «на город».

Десять лет, с 2000-го по 2010-й, Александр Соловьев отслужил в налоговой милиции, уверенно поднимаясь по служебной лестнице. В 2010-м, после победы Януковича на президентских выборах, донецкий милиционер-налоговик перебирается в Киев, в министерство и назначается заместителем начальника Департамента финансовой и экономической безопасности.

На разных министерских должностях, связанных с экономическими преступлениями, кандидат Соловьев проработал до 2015 года, уволился с поста заместителя начальника управления — начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины, дослужившись до полковника.

Уволившись из органов, Александр Соловьев пошел в политику и сколотил партию «Разумная сила». Насчет того, откуда взялись деньги на партию, ходят разные слухи, и пересказывать мы их не будем. Но в партию вошло довольно много силовиков — полицейских и работников прокуратуры — выходцев с Донбасса, уволенных после событий 2014 года. Вообще если порыться в интернете, об этой партии можно прочитать много интересного — вплоть до подозрений в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, а также о том, что это покушение напрямую финансировалось из России.

Сам же Соловьев в партию вложиться не мог, он небогат, в 2017 году заработал чуть больше 200 тыс. грн, да плюс еще почти столько же сбережений в банке. Вот супруга его — та побогаче, но все равно, судя по декларации, тянет максимум на верхушку среднего класса.

Партия выступает за пресловутую многовекторность, а также за бога, семью и порядок. Отсюда понятно, что мы найдем в программе кандидата Александра Соловьева «Мир! Порядок! Достаток!».

Начинается она феерическим перлом: «Дед и отец учили меня, что настоящий мужчина должен быть защитником своей страны, народа, семьи и общепринятых ценностей». Где-нибудь в Штатах кандидат в президенты после такого заявления сразу бы сгорел — его бы по судам затаскали за сексизм и дискриминацию. Но у нас ничего — прокатило.

Дальше кратко: в Украине ужас и мрак. А кандидат готов установить мир «без лишних военных потерь». Через месяц после инаугурации он готов принять государственную доктрину военно-политического нейтралитета, разогнать иностранцев с государственных должностей, прищучить иностранные фонды, заграничные посольства и представительства — и все за 100 дней!

Жесткая уголовная ответственность за «дискриминацию по языковому, культурному, религиозному признаку» — за 100 дней.

Подготовка законопроекта «О культурной децентрализации» (это, надо полагать, чтобы каждый регион мог устроить у себя, например, маленькую Россию) — за месяц!

Уголовная ответственность за вмешательство чиновников и политиков в церковные дела (читай — восстановить в правах РПЦ) — за 100 дней!

Там еще есть о казнокрадах, об отмене вредных для людей реформ, программа «Миллион рабочих мест» — снова-таки за 100 дней.

В целом направление мыслей кандидата Соловьева понятно. Напоследок цитата: «Подготовка законопроекта о стимулировании деторождения... — в течение ста дней после инаугурации».

Виталий Куприй: общественный прокурор

Чтобы у вас не оставалось общего тяжелого впечатления, вот кандидат, никогда не носивший погон и попавший в эту группу чисто номинально: в 2014 году он был советником по вопросам правоохранительных органов и борьбы с преступностью Игоря Коломойского, который тогда был председателем Днепропетровской ОГА, да и программа его называется «Право превыше всего». Однако были времена, когда кандидат с правом обращался достаточно вольно.

Виталию Куприю 45 лет, родом из города Днепродзержинска (сейчас — Каменское) Днепропетровской области.

Вообще Виталий Куприй органично смотрелся бы на «дискотеке 90-х» — именно в это веселое десятилетие он активно крутится, торгует турецкими шмотками на рынках, затем открывает в Каменском магазин одежды, возит также на продажу оргтехнику и офисное оборудование. В открытых источниках есть информация, что ратующий за право кандидат официально зарегистрировал собственную предпринимательскую деятельность аж в 2006-м.

За деловыми хлопотами Куприй не забывает об образовании: в 1995 году получает специальность «экономист» в Днепропетровском университете. Всего у кандидата пять дипломов, среди них — диплом магистра делового администрирования, полученный в одном из австралийских университетов, диплом одиозной МАУП и даже Института законодательства Верховной Рады Украины. Но везде он учился год-два.

А еще Виталий Куприй ведет на телеканале ZIK программу «Общественная прокуратура» (посмотрите, довольно интересно) и даже написал книгу «Зло, которое правит миром, или Путь к счастью» (издательство «Авваллон», 2002, 295 страниц).

В политику Куприй пришел простым солдатом избирательной кампании Виктора Ющенко. Но в 2006 году уехал на родину, в Каменское, создал общественную организацию «Всеукраинское объединение юристов «Имеем право!». В 2010-м попадает в горсовет от партии «За Украину». Первая попытка пройти в парламент самовыдвиженцем в 2012 году терпит неудачу. Тогда Виктор Куприй вступает в «Свободу», где пробыл два года, а в 2014-м, как уже сказано выше, работал в Днепропетровской облгосадминистрациис Коломойским.

В 2014 году Виктор Куприй таки попал в парламент при поддержке БПП, но через полгода, весной 2015-го, вышел из фракции, вступил в «Укроп» и начал резко критиковать Порошенко.

В прошлом году Куприй вышел и из «Укропа» и теперь как будто собирается создавать свою политсилу, но пока на президентские выборы пошел самовыдвиженцем.

Судя по декларации за 2017 год, основной доход (4,5 млн грн) семья кандидата в президенты получила от продажи магазина.

Но вот незадача: многие источники пишут, что в июле прошлого года в НАБУ было зарегистрировано уголовное производство относительно незаконного обогащения депутата Куприя. Так, например, газета «День», ссылаясь на журналиста Дмитрия Воронкова, пишет: «Согласно материалам уголовного производства, НАБУ подозревает внефракционного нардепа Куприя в том, что он оформлял депутатские обращения в Генеральную прокуратуру в интересах другого народного депутата — члена фракции Радикальной партии в ВР Сергея Рыбалки. При этом за каждое подобное обращение Куприй получал от Рыбалки по 5 тыс. евро. Поскольку в течение последних нескольких месяцев Виталий Куприй стал автором не менее 118 подобных депутатских запросов, то, по версии детективов НАБУ, его неправомерная выгода могла составить суммарно 590 тыс. евро или 20 млн грн».

Но найдут ли что-то там детективы НАБУ, пока неизвестно, поэтому давайте лучше о программе, которая ставит право превыше всего.

Начинается она с необходимости конституционной реформы и замены государственной модели управления, согласно которой у президента не будет функций исполнительной, законодательной или судебной ветви власти, а «будет внедрена новая Конституция и обозначена новая контролирующая ветвь власти, которую возглавит президент. Сроки полномочий президента и парламента уменьшатся до четырех лет».

Но что-то мешает поверить в серьезность этих намерений. Дело в том, что буквально 22 марта в своем FacebookВиктор Куприй похвастался тем, что защитил кандидатскую диссертацию в области конституционного права. «Я убедил ученых, что менять сейчас Основной Закон нельзя», — пишет он и добавляет, что «внесенные изменения относительно курса в ЕС и НАТО являются нелегитимными!»

Вот так: здесь играем, здесь — рыбу заворачиваем. После этого надо бы пристально и занудно выверять каждую фразу программы, но это — мартышкин труд, бесполезный для читателя. Поэтому, просматривая программу, просто будем держать в голове тот факт, что кандидат Куприй может одновременно заявлять диаметрально противоположные вещи.

Бегло по пунктам — парламент сократить до 300 человек, нещадно прекращать полномочия депутатов, которые пропустили более 10% заседаний (по данным СМИ, сам Куприй прогулял 38% заседаний и входит в список самых неэффективных депутатов).

Теперь о коррупции: полностью заменить руководящий состав правоохранительных и судебных органов (хоп — и готово!). Ну, право на ношение нарезного короткоствола одобрят многие. Как и отмену судебного сбора для малозащищенных слоев населения.

Еще из занятного — ликвидация «Нафтогаза Украины», равномерное распределение рентных платежей за природные ресурсы среди граждан (подобный пункт был у кандидата Богословской, и, повторимся, обещание халявы — это сильный ход).

Экономику либерализировать, НДС убрать, таможенные пошлины с импорта высокотехнологического оборудования снять, растаможка автомобилей — не больше 1000 евро.

А вот мораторий на продажу земли, по мнению кандидата Куприя, следует продлить, и в этом он тоже странным образом согласен с «бело-голубыми».

Социальные бла-бла-бла пересказывать неинтересно, там одни общие места.

В целом же, учитывая, что кандидат Куприй сегодня говорит одно, завтра другое, послезавтра третье и меняет политические предпочтения как перчатки, всерьез эту программу принимать вряд ли стоит.